Un Posto al Sole anticipazioni 7 aprile: la disperazione di Clara. Alberto ha aggredito la sua ex compagna e ha portato via Federico, cosa succederà?

Patrizio è sempre più confuso tra Clara e Rossella: il giovane Giordano ha tradito la sua fidanzata ancora una volta e sta cercando di capire cos’è che vuole veramente, ama Rossella o si è innamorato davvero di Clara?

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera

Clara è disperata perché Alberto è arrivato all’improvviso al centro d’ascolto mentre era da sola e indifesa, l’ha aggredita e ha portato via il piccolo Federico. Ora chiede nuovamente aiuto a Giulia per convincere Alberto Palladini a rinunciare al suo proposito. Intanto, grazie ad una bottiglia di vino, Michele e Silvia si riavvicinano in maniera del tutto inaspettata e sembrano ritrovare la complicità oramai persa da tempo. Sarà questa la volta giusta per tornare insieme o sarà soltanto l’occasione per mettere un punto definitivo al loro matrimonio?

Guido è preoccupato per la vita troppo solitaria che sta conducendo suo figlio Vittorio, ma Mariella gli comunicherà una notizia che lo spiazzerà inesorabilmente. Di cosa si tratta?