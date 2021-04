L’attesa novità sulla vita sentimentale dell’attrice Matilda De Angelis condivisa nelle ultime ore emoziona i suoi fan: chi è lui?

L’attrice Matilda De Angelis è attualmente protagonista della prima serata del martedì con la serie televisiva Rai “Leonardo”, dedicata al genio perfezionista e visionario del pittore ed inventore cinquecentesco Leonardo Da Vinci. Ad incuriosire nelle ultime ore i numerosi fan dell’interprete di origini bolognese è però una questione sentimentale.

Finalmente si scopre qualcosa in più del ragazzo che ha rubato il cuore di Matilda, conosciuta ed amata per la sua presenza in questo ultimo anno ne “L’Isola Delle Rose” al fianco di Elio Germano raccontato la vita sessantottina dell’ingegnere Rosa, quanto per altre pellicole precedenti. Fra quelle di maggior risonanza sicuramente rientra “Veloce come il vento” realizzata da Matteo Rovere, ed in cui è protagonista assieme all’attore Stefano Accorsi.

Matilda De Angelis in love: “Tutto il resto è noi”, ma chi è lui?

Nelle storie Instagram dello scorso pomeriggio Matilda ha inquadrato in primo piano proprio lui, un’istantanea in movimento accompagnata da una colonna sonora energica e dal coinvolgente carico emotivo, dal titolo “Tutto il resto è noi”, singolo realizzato proprio dal molisano William Mezzanotte, in arte NAYT. L’artista musicale in questione, dedito al rap, e fidanzato da oltre un anno della straordinaria Matilda.

“Bellissimi insieme 💙“. Commentano gli ammiratori della coppia all’ultimo scatto condiviso due giorni fa dall’attrice. Matilda che fino a poco tempo fa aveva preferito mantenere con costanza la sua riservatezza. Entrambi amano inoltre cimentarsi in esperimenti musicali. Nonostante la scelta successiva di Matilda di entrare a far pare del mondo della recitazione prediligendolo a quello della musica durante i suoi esordi.

Secondo alcune dichiarazioni dell’attrice rilasciate in recenti interviste sembrerebbe che il loro affiatamento sia dato principalmente alla totale devozione di entrambi verso il sostenimento della libertà reciproca. Un inno all’amore vero e proprio quello condiviso con il rapper ventiseienne, celebre a partire dal 2018. E grazie a “Gli occhi della tigre”.