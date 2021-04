Accadde oggi, 8 Aprile. Federico Fellini vince il suo quarto Oscar

Accadde oggi. L’ 8 Aprile è il 98° giorno del calendario gregoriano. Mancano 267 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

L’ 8 Aprile è la Giornata internazionale di rom e sinti, in memoria del primo congresso del popolo rom, avvenuto nel 1971. In Giappone è il Giorno nazionale del ricordo di Hachikō, il famoso cane celebrato per la sua fedeltà.

Si celebrano Sant’Agabo (profeta), Sant’Amanzio di Como (vescovo), San Dionisio di Alessandria, San Dionigi di Corinto e Santa Giulia Billiart, vergine e fondatrice delle Suore di Nostra Signora di Namur.

1341 – Francesco Petrarca viene incoronato “poeta” sul Campidoglio a Roma

1848 – Muore il compositore Gaetano Donizetti

1848 – Entra in azione anche il neonato corpo dei Bersaglieri

1876 – Al Teatro alla Scala di Milano si tiene la prima de La Gioconda di Amilcare Ponchielli

1975 – Federico Fellini vince il suo quarto Academy Award (Premio Oscar) come miglior film straniero con il film Amarcord

1930 – Nasce la cantante e personaggio televisivo Wilma De Angelis

1938 – Nasce il politico e premio Nobel Kofi Annan

Accadde oggi, 8 aprile. I fatti più importanti nella storia

1962 – Nasce il presentatore e divulgatore Alberto Angela

1973 – Muore il pittore Pablo Picasso

1986 – L’attore Clint Eastwood viene eletto sindaco di Carmel-by-the-Sea, in California

1990 – Trasmesso il primo episodio della serie tv I segreti di Twin Peaks

1992 – Il tennista Arthur Ashe annuncia di essere affetto da AIDS, contratto in seguito ad una trasfusione di sangue

2005 – Si svolge il funerale di Papa Giovanni Paolo II

2013 – Muore l’ex primo ministro inglese Margaret Thatcher

2013 – Chiude Windows Live Messenger che viene sostituito da Skype. Chiude anche Hotmail a cui subentra Outlook.