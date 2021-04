Tommaso Zorzi e la strategia: “Faccio parte di quella cerchia a Mediaset”

Perché Tommaso Zorzi non partecipa ai salotti televisivi di Mediaset? Qual è la strategia che lo spinge a non farlo? I dettagli

Tommaso Zorzi ormai è entrato nelle case di ogni italiano. Prima con il Grande Fratello Vip poi con l’Isola dei famosi, adesso con il suo nuovo programma Il punto Z. Dopo la vittoria del reality di Mediaset non ha perso tempo ed ha deciso di iniziare subito quella carriera che da sempre desiderava. Molti però si chiedono perché non abbia mai partecipato ad un salotto televisivo in compagnia di Barbara D’Urso, non nutre simpatia ne confronti della conduttrice napoletana?

Tommaso Zorzi: qual è la sua strategia a Mediaset?

Tommaso Zorzi non si è mai tirato indietro, e questo lato del suo carattere l’ha portato per certi versi a diventare il vincitore del Grande Fratello Vip. L’opinionista non ha peli sulla lingua e non si lascia coinvolgere o persuadere da niente e nessuno. Fin dal principio ha seguito il suo istinto, o strategia, che l’ha portato dritto alla finale. Oggi a distanza di un mese si gode l’arrivo, per lui un punto di partenza e un trampolino di lancio. Così alla domanda su i salotti televisivi e in particolare su Barbara D’Urso da parte di Il Giornale, l’influencer milanese ha risposto così: “A due settimane dalla fine del GF Vip ho iniziato l’Isola e volevo evitare sovraesposizioni – ha spiegato – Ho evitato salotti in generale, non di certo solo la D’Urso. Ho preferito concentrare le mie energie in contesti dove potevo avere un ruolo, come l’Isola”.

Se è una sua strategia o un volere da parte dei piani alti non lo sappiamo, ma una cosa è certa: Tommaso Zorzi giorno dopo giorno si sta costruendo il suo ruolo all’interno della televisione e questo gli fa onore. Non è da tutti.