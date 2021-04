Federica Panucci pubblica un nuovo scatto all’aria aperta. Bella più che mai, a piedi nudi, sfoggia il suo sorriso migliore. Nel frattempo gira voce che potrebbe dire addio a Mediaset. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio le ultime indiscrezioni sul suo conto.

Federica Panucci pubblica un nuovo scatto social dove si mostra sorridente e più solare che mai. La conduttrice di Mattino 5 non perde mai occasione per deliziare i suoi follower con scatti dove sfoggia il suo adorabile sorriso smagliante, punto debole di molti italiani.

La conduttrice è seduta su una poltrona bianca, all’aperto, e indossa una semplice t shirt a giro maniche e un jeans casual. A piedi nudi, con la sua bellissima chioma bionda raccolta da un lato.

Come sempre, i follower non hanno perso occasione per farle complimenti e lusinghe: “Sei un vero bijoux 💗😘🌹, Bellissima come sempre Fedi❤️, Stupenda 🤍💙😍😘, Sei bellissima e bravissima complimenti ❤️, Tropo bella Federica ❤️🔥🔥, Splendore!!!!!! 😍😍😍, Meravigliosa Federica ❤️🌹, Buongiorno sei come un bellissimo sole”.

La critica alla trasmissione russa di Federica Panicucci e il probabile addio a Mediaset

Di recente abbiamo visto anche che la Panicucci ha spiegato il suo punto di vista sulla trasmissione russa messa su per scoprire se Olesya Rostova fosse Denise Pipitone, la bimba scomparsa 17 anni fa da Mazara del Vallo. Secondo la conduttrice, c’è stata una vera e propria strumentalizzazione mediatica, ovviamente ai danni di Piera Maggio che è stato tenuta all’oscuro dei risultati del DNA fino all’ultimo.

Nelle ultime ore si parla della Panicucci anche per l’indiscrezione che gira sul web secondo cui potrebbe dire addio a Mediaset. Secondo alcune voci di corridoio, infatti, la rete starebbe pensando di sostituire al mattino la Panicucci con Elisa Isoardi, attualmente impegnata nel reality Isola dei Famosi.

La Isoardi fino all’anno scorso conduceva la Prova del Cuoco su Rai Uno, per poi essere sostituita da Antonella Clerici con un nuovo programma. Per ora non c’è nulla di certo anche perché è probabile anche che alla Isoardi sia affidata la conduzione in prima serata oppure di Mattino Cinque in estate.

Sarebbe un duro colpo per la bella Federica che, da anni, conduce il programma con grande successo.