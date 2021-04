Un Posto al Sole anticipazioni 8 aprile: svolta tra Silvia e Michele. La coppia deve una volta e per tutte chiarire quello che sta succedendo: torneranno insieme o si lasceranno per sempre?

Visualizza questo post su Instagram U n p o st c o n d i v i s o d a U n P o s t o A l S o l e R a i (@unpostoalsolerai3)

Franco sta lavorando con Roberto Ferri per la sicurezza dei Cantieri: sta infatti indagando cercando di capire chi è che sta cercando di sabotare la storica azienda. Angela è molto preoccupata e lui si preoccuperà di rassicurarla e di prometterle che starà attento, ma sarà davvero così?

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Patrizio Rispo ripercorre la carriera: ”Io, Raffaele e il sogno nel cassetto”

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera

Visualizza questo post su Instagram Un post con d i vi so da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)

Alberto è sempre più in crisi per quello che è accaduto con Clara: la donna è andata via di casa e lui si è precipitato al centro d’ascolto per riprendersi suo figlio Federico. Deve anche fare i conti con le continue attenzioni di Barbara Filangieri che continua a stargli addosso. Patrizio è intento invece ad aiutare Clara e dunque a mettersi contro Alberto che gli darà filo da torcere.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> 10 domande a Marina Tagliaferri: Giulia Poggi di Un Posto al Sole si racconta

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram U n po s t c o n d i v i s o d a U n P o s t o A l S o l e R a i (@unpostoalsolerai3)

Silvia e Michele sono sempre più vicini dopo il lungo periodo di crisi che hanno vissuto e che li ha portati quasi a lasciarsi: per loro è arrivato il momento di chiarire.