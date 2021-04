Curiosi di scoprire quale fosse la sfarzosa dimora dei cantanti Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio? Svelata la loro villa da favola.

A distanza di più di un anno dalla rottura della coppia che ha fatto sognare milioni di italiani con le loro voci unite in un unico duetto, la meravigliosa cantante nativa di Sora, Anna Tatangelo, ed il suo storico ex, nonché attuale re del cantautorato partenopeo, Gigi D’Alessio, si continua a parlare della loro stoica residenza da favola. Nella i due trascorrevano le loro giornate all’epoca del loro amore. Sotto il nome di “Amorilandia” si celerebbe dunque una villa da sogno. Ornata da un immenso e curatissimo giardino. E da una piscina letteralmente mozzafiato. Eppure i preziosi dettagli a tal proposito non sembrerebbero finire qui…

Leggi anche —>>> Simona Ventura, il crollo totale: cosa succede ora

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio ne “La favolosa villa di Amorilandia”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AnnaTatangelo (@ragazzadiperiferia2.0)

Potrebbe interessarti anche —>>> Flavio Montrucchio. Avete mai visto la sua casa? Le immagini – FOTO

La sfarzosa residenza, a quanto pare molto vicina alle caratteristiche dell’Eden per i suoi comfort e minuzie, sarebbe stata soprannominata Amorilandia dopo aver ospitato la presenza di una ancora più celebre coppia appartenente al mondo dei riflettori. Ma per il momento la sua identità pare che resti sconosciuta.

La villa è situata in un quartiere residenziale della Capitale. Ed è stata definita da molti nel corso degli anni come un vero paradiso. Soprattuto per le sue comodità. La lussuosa abitazione è stata suddivisa in ben tre piani. E pare ci sia un locale per ogni necessità quotidiana. Fosse anche la più frivola. Un mix di modernità ed antichità ben assortito nell’arredamento, come nella sua costruzione.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AnnaTatangelo (@ragazzadiperiferia2.0)

Adesso per la coppia il panorama e la sua ambientazione è sfortunatamente svanita come fosse stato un sogno impossibile. Ma il fascino suscitato nei loro fan resta ancora vivo nei loro animi. Un rifugio d’amore impeccabile. Forse, a questo punto, troppo bello per essere vero.