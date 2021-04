Diletta Leotta la ginnastica è bollente: pose da urlo resti senza parole – foto

Diletta Leotta alle prese con una nuova sessione di allenamento. Tra squat e salti, i fans rimangono piacevolmente meravigliati.

E’ il momento di allenarsi per Diletta Leotta, la bellissima giornalista infatti si dedica al proprio benessere fisico. Tra le storie di Instagram infatti ha postato dei brevi video che la immortalano mentre si concede delle sedute di fitness. Squat, salti, insomma tutto ciò che occorre per mantenere scolpito il proprio fisico.

Munita di fasce elastiche per rendere più produttivo – nonché più doloroso – l’esercizio, Diletta appare più sorridente che mai e non rinuncia nemmeno in questi momenti alla femminilità: indossa un delizioso completo da gym total black composto da reggiseno sportivo che funge anche da top e shorts. Sorprendono i capelli, sciolti e fluenti nonostante le fatiche.

LEGGI ANCHE->Denise Pipitone, colpo di scena: le scuse in diretta del presentatore russo

Diletta Leotta avverte, “Lo sto tenendo d’occhio…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

LEGGI ANCHE -> Risvegli notturni sempre alla stessa ora? Cosa vuole dirti il tuo corpo

La Leotta è tra le donne più ambite del momento: spesso infatti viene scelta dai brand per la promozione dei rispettivi prodotti. Nella giornata di ieri ha postato una foto che la immortala mentre si fa un selfie. I capelli lunghi e particolarmente lisci le conferiscono un tocco in più. Viso poco truccato, un top crop a costine sulle tonalità del bianco panna le dà un tocco sbarazzino.

Il sorriso poi…è davvero accattivante. I commenti dei fans non sono tardati ad arrivare: in molti infatti ne elogiano la bellezza con apprezzamenti e dolci parole o semplicemente emoji a forma di cuore. Anche se a dire il vero, questo stupisce e non poco, sono numerosi gli attacchi che la bellissima catanese subisce.

Critiche circa il suo aspetto, accusandola di essere rifatta…ovviamente pensieri che lasciano il tempo che trovano.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

E non a caso la Leotta risponde col silenzio, mostrandosi ancora una volta di essere una donna che non cede alla provocazioni.