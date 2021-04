Un posto al sole anticipazioni 12 aprile: un personaggio è nei guai

In arrivo le nuove puntata di Un posto al sole, cosa succederà ai personaggi? Ecco le anticipazioni del prossimo episodio

Il 12 aprile andrà in onda una nuova puntata di Un posto al sole, la serie tv storica più seguita da anni. Gli appassionati sono curiosi di scoprire cosa succederà e noi siamo pronti a farvi conoscere alcune anticipazioni del prossimo episodio. Uno dei personaggi si caccerà nei guai, riuscirà ad uscire fuori e a salvarsi? Entriamo nel dettaglio della vicenda.

Un posto al sole anticipazioni: cosa succederà a Franco?

Franco Boschi, come abbiamo visto già nella scorsa puntata, si è messo nei guai. Ernesto Gargiulo ha tentato di liberarsi di Boschi compiendo un sabotaggio ai Cantieri e cercando di far perdere i sensi all’altro così da provocare i danni che gli sono stati accusati. Franco però non dovrà affrontare conseguenze negative, il suo brutto quarto d’ora finisce prima del previsto grazie anche al suo telefono che ha iniziato a squillare. L’evento però gli farà aprire gli occhi e cambierà idea su Ernesto. Comincerà ad indagare su di lui e sul loro rapporto che a quanto pare non è poi così sincero. Ma Franco non sa qual è la verità: l’artefice della vicenda è l’affarista Pietro Abbate. Quando Franco capirà chi c’è dietro tutto questo, ci saranno delle ripercussioni nel rapporto tra Ernesto e Abbate, la fiducia andrà in frantumi e per l’operaio le cose si mettono male.

E allora non ci resta che seguire le puntate in arrivo la prossima settimana, ne vedremo delle belle…rimanete sincronizzati.