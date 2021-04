Wanda Icardi stacco di coscia che fa impazzire il web-FOTO

La moglie di Mauro Icardi ha condiviso una foto in cui appare con la gamba scoperta e una canotta che sottolinea le sue forme

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Wanda Icardi ha condiviso su Instagram una foto in cui appare sensuale con la gamba nuda in vista. La moglie di Icardi è a casa a fare la quarantena in ciabatte comode e canotta. C’è chi sostiene che le sue pose siano da ragazzina:“Tieni 5 figli ridicola proprio..con queste pose da adolescenti”. Altri invece apprezzano molto:”Finalmente non metti i tuoi figli ma una bella foto tua”.

LEGGI ANCHE>>>Morte Principe Filippo, il silenzio di Meghan Markle ed Harry gela l’opinione pubblica

Wanda Nara si trova a Milano da sola con i figli senza Icardi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Zodiaco, i segni delle donne più riflessivi che tengono a bada i loro impulsi

Wanda Nara si trova in quarantena a Milano con i suoi 5 figli mentre il marito è a Parigi a giocare per la sua squadra. Come mai moglie e marito hanno deciso di stare separati in questo periodo? A quanto pare il motivo per cui Wanda Nara si trova in Italia è che ha un appuntamento con la Juventus per discutere il futuro di Icardi nella squadra torinese. Pare che la Juventus sia interessata a prendere Icardi da un pò di tempo e proprio in questi giorni potrebbe avvenire l’incontro decisivo. Nell’affare potrebbe essere incluso anche Paulo Dybala che ha voglia di una nuova sfida mentre Icardi vuole tornare in Italia e anche sua moglie. Staremo a vedere cosa accadrà.

Wanda è una donna impegnata, è moglie, mamma, influencer e agente per suo marito. Dove trova il tempo di fare tutto? Intanto i figli cominciano ad essere stanchi del suo profilo Instagram. Il figlio maggior Valentino, si è lamentato di quanto pubblica la madre sui social e ha addirittura smesso di seguirla. Il bambino si è giustificato spiegando che pubblica troppo e sempre le stesse cose, e lui lo trova noioso. Valentino non è un bambino che segue gli influencer non gli interessano e pertanto non approva che sua mamma si comporti come loro. Lei ci scherza su e dice “Piccoli ribelli”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

I figli maschi, avuti dal suo primo matrimonio con Maxi Lopez sono più grandi rispetto alle bimbe femmine e quindi hanno giustamente i social e possono prendere le loro decisioni da soli. La decisione di Valentino dunque è di non seguire la mamma per il momento, si vedrà se cambierà idea in futuro. Ma non è una sorpresa, non è piacevole per un figlio specialmente maschio, vedere la madre che si esibisce in foto sensuali mezza nuda. Anche questo avrà inciso anche se non lo ha confessato il giovane.