Giulia Salemi, sguardo ammaliante e look da far girare la testa – Foto

Giulia Salemi bellissima nel nuovo scatto pubblicato su Instagram. Un periodo d’oro per l’influencer che ha anche conosciuto la madre di Pierpaolo Pretelli, il suo attuale fidanzato.

Che sguardo magnetico quello di Giulia Salemi nell’ultimo post di Instagram. L’ex gieffina ha pubblicato uno scatto dove sfoggia un outfit molto particolare e decisamente apprezzatissimo dal popolo del web.

“Ti amoo❤️, Bellissima😍, Bellissima amore ❤️, Sei stratosferica ❤️, Sei bellissima😍dentro e fuori ❤️, Super stupenda ❤️❤️❤️, Sei D E V A S T A N T E ❤️, Meravigliosa❤️”, questi alcuni dei commenti degli utenti social che seguono la Salemi in ogni sua movimento.

L’incontro tra Giulia Salemi e la mamma di Pierpaolo: il parere dell’ex di lui Ariadna Romero

Da poco è reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip dove ha incontrato il suo attuale fidanzato Pierpaolo Pretelli che, dopo un’infatuazione per Elisabetta Gregoraci, si è innamorato di lei. Un rapporto che non è stato ben voluto da tutti. Molti fan del programma, infatti, l’avrebbero voluto vedere al fianco dell’ex moglie di Flavio Briatore.

Anche la famiglia di Pierpaolo non sembrava avere molta simpatia per Giulia Salemi ma le cose ora sembrano cambiate. A confermarlo è stata la stessa Giulia Salemi che ha raccontato nel salotto di Domenica Live di aver incontrato anche la mamma di Pierpaolo. Adesso le cose sembrano andare per il verso giusto.

La Salemi, come raccontato da Pierpaolo, ha incontrato anche il piccolo Leo, il figlio nato dalla sua relazione con Ariadna Romero. L’ex compagna come avrà reagito? A detta dell’ex di Francesco Monte, la Romero è sua prima alleata: “Penso che sia una bellissima pagina di ‘girl power’, quindi c’è stato un incontro tutti insieme. Leo è meraviglioso, è bellissimo, assomiglia tanto sia alla mamma che al papà”.

Francesco Monte, ormai, sembra solo un lontano ricordo per Giulia Salemi, anche se nelle ultime settimane è tornata di nuovo alla ribalta la notizia del presunto tradimento di Francesco Monte ai danni di Giulia Salemi.

Una notizie smentita dall’attuale fidanzata dell’ex tronista Isabella De Candia che ha spiegato di aver incontrato Monte quando entrambi erano liberi.