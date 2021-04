Roberta Morise posa da diva e sguardo magnetico. Sublime – FOTO

Roberta Morise ha postato uno scatto su Instagram in cui si mostra radiosa. Lo sguardo misterioso ha conquistato i fan. E’ boom di like.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒊𝒔𝒆 (@robertamorise)

Sguardo misterioso e look sportivo. Roberta Morisa si è mostrata così nel suo ultimo post di Instagram. Un post che ha subito scatenato i fan. Tra like e commenti, tante le parole di apprezzamento per la bellezza della Morisa. Anche nelle storie di Instagram Roberta ha condiviso lo scatto mostrando il momento in cui è stato realizzato.

Conduttrice, showgirl e modella, Roberta è molto attiva sui social. Su Instagram conta quasi cento mila follower.

Classe 1986, di origini calabresi, il suo volto è diventato noto quando aveva soli 18 anni. E’ nel 2004 che la Morise ha partecipato a Miss Italia classificandosi al quinto posto.

LEGGI ANCHE > Roberta Morise e la foto in primo piano bianco e nero, magnifica-FOTO

Roberta Morise: carriera, traguardi e amori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒊𝒔𝒆 (@robertamorise)

LEGGI ANCHE > Roberta Morise e la posa sensuale su una statua, che spettacolo-FOTO

Dopo la partecipazione a Miss Italia Roberta Morise ha preso parte a innumerevoli programmi. Da I Raccomandati, all’Eredità, a I Fatti Vostri. Oltre alla carriera da showgirl e conduttrice ha inoltre debuttato nel settore musicale con l’album “E’ soltanto una favola”. Inoltre ha pubblicato un libro dedicato al suo vissuto scolastico e all’esperienza a Miss Italia. “Esami di ammissione”, il titolo del volume.

Per quanto riguarda la sfera personale, Roberta è stata legata con Carlo Conti, 23 anni più grande di lei. Proprio questa grande differenza d’età ha comportato la loro rottura. Dopo la fine di questa relazione ha avuto una storia con l’imprenditore Luca Tognola.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒊𝒔𝒆 (@robertamorise)

Un amore destinato a concludersi sembrerebbe per via dell’eccessiva gelosia del compagno. Di recente sui social è apparso uno scatto in cui si è mostrata al fianco di Giulio Fratini, ex di Raffaella Fico.