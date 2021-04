Anna Tatangelo nelle stories appare più bella che mai. La cantante, da quando è terminata la storia d’amore con Gigi D’Alessio, non si fa problemi a pubblicare scatti in pose sensuali, molto apprezzati soprattutto dal pubblico maschile.

Sempre sensuale nei suoi post la bella Anna Tatangelo che non perde mai occasione per deliziare i suoi fan con i suoi scatti in cui mette in mostra tutte le sue forme esplosive. Una vera femme fatale, amata molto dai suoi follower che non perdono mai occasione per farle complimenti.

“Che meraviglia, Beautiful ❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍, Che Amore ❤️, Come sei bella❤️, Sei stupenda ❤️, Sempre bella❤️❤️❤️❤️, Fantastica 🌜🌜🌘🌘”, questi sono alcuni dei commenti presente sotto i post della bella Anna.

Gli scatti social della Tatangelo fanno il boom di like

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)



In molti hanno notato un certo cambiamento negli scatti pubblicato dalla cantante. Lady Tata, infatti, da quando è finita la sua storia d’amore con Gigi D’Alessio, molto spesso pubblica foto in lingerie e in pose molto sensuali.

Degli scatti super apprezzati dal pubblico maschile, ma che hanno attirato l’attenzione anche del pubblico femminile. C’è chi subito ipotizza che gli scatti della Tatangelo non siano altro che una ripicca nei confronti del suo ex Gigi D’Alessio che adesso ha una nuova relazione con Denise Esposito.

Sarà sicuramente tutto frutto della fantasia di molti utenti, visto che la stessa Anna sembra aver voltato completamente pagina. A tal proposito, qualche settimana fa le è stato attribuito anche un flirt con il cantante Livio Cori. Delle voci di corridoio che hanno fatto andare su tutte le furie la bella Tatangelo che ha sempre dimostrato di tenere tantissimo alla sua vita privata.

Nessuna conferma e nessuna smentita da parte dei due interessati che sembra stiano lavorando anche ad un album insieme. Non ci resta che attendere per scoprire se, prima o poi, si saprà qualcosa in più su questo nuovo presunto flirt.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)



Nel frattempo, la Tatangelo continua a mostrati sui social più sensuale che mai, attirando consensi e lusinghe. Basti pensare che il profilo Instagram della cantante è seguito addirittura da 1, 7 milioni di follower.