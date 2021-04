La velina Shaila Gatta si mostra come mai prima d’ora in un originale balletto. Poi la posa da brividi: è “un’apertura tattica”.

La mora velina ventiquattrenne di “Striscia La Notizia”, Shaila Gatta, ha nuovamente fatto breccia nel cuore dei suoi ammiratori sui social. Soltanto pochi minuti fa sul suo profilo è apparso l’ultimo esilarante video della ballerina. Ogni nuovo giorno sembra per Shaila l’occasione giusta per mettersi alla prova cimentandosi in nuove performance. Scopriamo quella che ha tenuto in questo pomeriggio con il fiato sospeso i suoi 756mila telespettatori.

Shaila Gatta, bellissima: con il grand plié o “apertura tattica” manda in tilt il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

“COME MANGIA UNA BALLERINA 😂💃“, esordisce così la bellissima velina di “Striscia” nella didascalia al post, danzando da ferma sulle note dell’artista musicale di fama mondiale Ariana Grande. “Position” è infatti il titolo del brano scelto da Shaila per avventurarsi in un balletto particolarmente utile.

Mentre si esibisce in un'”apertura tattica”, così definita da un utente evidentemente emozionato dallo spettacolo condiviso dalla bella su Instagram. Tale atto è d’altronde, e più sicuramente, conosciuto come “grand plié”. Ovvero un movimento tipico delle più semplici lezioni di danza, e che si porta a termine flettendo in maniera consistente le ginocchia. Ma vista la sua finalista in questo caso, pare si tratti piuttosto di un’esibizione utile e dilettevole al tempo stesso.

Nel piegamento la velina di origini belga, oltre a vestire un impeccabile outfit da vera professionista nell’arte della danza, ne approfitta per gustare un piccolo e gustoso snack. Terminando la divertente performance con un sorriso ed un finale occhiolino complice. A quel punto i commenti dei suoi fan giungono unanimemente: “sei la perfezione!❤️😍“.