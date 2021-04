Elodie senza veli solo un’asciugamano la copre. Ma cos’ha in testa? FOTO

Meravigliosa Elodie appare inaspettatamente senza veli sul web: occhio all’asciugamano… Ma cos’ha nella testa?

In seguito al successo sul palco dell’Ariston grazie alla dinamica esibizione della bellissima cantante romana Elodie Di Patrizi, adesso il clamore sembrerebbe provenire direttamente dal suo ultimo contenuto postato sul suo profilo Instagram soltanto pochi minuti fa.

Ad attirare l’attenzione dei fan su di sé pare sia stato un brevissimo video condiviso nelle sue stories. Si tratta infatti di una paradisiaca istantanea in movimento, dopo che l’artista musicale dal carisma disarmante ha deciso di recarsi nella sua abitazione paradisiaca e mostrandosi in seguito nella giornata di oggi in un look del tutto particolare…

Elodie, senza veli è una meraviglia… “Ma cos’ha nella testa?”

I fan di Elodie trattengono il fiato di fronte allo spettacolo appena mostrato sui social. Pochi secondi ma un grande carisma da rivelare. Eppure… la domanda a tal proposito sembrerebbe sorgere spontanea. Cos’ha nella testa l’artista legata sentimentalmente al rapper Marracash e nata sotto il segno del Toro?

Ebbene la giovane reginetta del pop italiana ha preferito apparire senza veli ma usando un piccolo escamotage per rendere probabilmente più interessante il contenuto sui social. Si tratta di un filtro utilizzato nelle ultime ore da molte celebrità, che regala ai suoi prescelti le regali sembianze di un’elfetta dei boschi. Un look intrigante, dunque, da tutti i punti di vista.

Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Adesso, in attesa dei suoi prossimi successi musicali, le innumerevoli ammiratrici della cantante romana, che sui social conta attualmente ben 2,4 milioni di follower, non possono che approfittare dell’occasione traendo ispirazione dalla loro musa. Quest’oggi travestita da elfo prodigio ma indubbiamente portatrice di un carisma travolgente.