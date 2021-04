Principe Filippo, le ultime parole al figlio Carlo sul letto di morte. Giovedì è scomparso il marito della Regina Elisabetta e in questo momento l’Inghilterra è in lutto

Il Principe Filippo è scomparso qualche giorno fa all’età di 99 anni: il 10 giugno avrebbe compiuto 100 anni ma non è riuscito a raggiungere questo traguardo perché la sua salute negli ultimi mesi è peggiorata drasticamente. I sudditi si erano preparati a questo annuncio perché, quando il marito della Regina Elisabetta II è stato ricoverato un paio di mesi fa ed è stato fatto un annuncio pubblico, quasi tutti avevano capito che qualcosa non andava perché gli annunci da parte della royal family sono molto rari.

Morto il Principe Filippo, le ultime parole al figlio Carlo

Qualche settimana fa il Principe è stato dimesso dall’ospedale e riportato a casa, e secondo alcune voci pare che i dottori fossero consapevoli che non ci fosse più niente da fare e hanno deciso di dimetterlo per farlo morire tra le mura di casa. Accanto a lui c’era la sua Lilibeth, che per 73 lunghi anni è stata sempre lì per lui. Pare che poco prima di morire, Filippo abbia parlato con il Principe Carlo, suo figlio, ed è proprio a lui che ha lasciato un compito importante: “Ora prenditi cura tu della mamma“.

Elisabetta in questo momento sta vivendo probabilmente il lutto più pesante di tutta la sua vita: lei e Filippo si sono conosciuti quando erano molto piccoli mentre erano ad un matrimonio di famiglia e hanno passato insieme quasi tutta la loro vita.