Un Posto al Sole anticipazioni 14 aprile. brutto colpo per Rossella. La Graziani avrà un’ulteriore conferma di quanto Patrizio sia coinvolto da Clara, cosa succederà?

I Cantieri sono sempre di più in pericolo e Roberto Ferri è molto preoccupato per la sua azienda che sta andando alla deriva, infatti ha ingaggiato l’aiuto di Franco Boschi. Senza saperlo si ritroverà faccia a faccia con l’uomo che sta dietro a tutto questo e nonostante la sua inconsapevolezza, questo incontro lo insospettirà parecchio.

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera

Clara ha deciso di lasciare Alberto dopo mesi e mesi in cui ha sopportato qualsiasi cosa. Ora che si è decisa di andare via di caso, Alberto sembra davvero pentito e intenzionato a recuperare, ma lei dovrà fare del suo meglio per non cedere ai sentimenti che ancora prova per il padre di suo figlio.

Rossella ha un’ulteriore conferma di quanto Patrizio sia coinvolto da Clara, e deve decidersi a mettere una pietra sopra a questa questione una volta e per tutte. Troppe volte ha perdonato Patrizio e adesso è arrivato il momento di lasciarlo andare e continuare la sua vita.