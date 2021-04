Lo spettacolare evento ha illuminato la notte di lunedì 12 aprile. Immagini e video continuano a rimbalzare sui social networks.

È stata una notte meno buia quella di lunedì 12 aprile, quando una brillante meteora ha illuminato la volta celeste che copre il meridione della Florida. L’immenso corpo luminoso ha irrorato di fuoco il cielo dello stato americano alle ore 22:16. L’incredibile evento è stato immortalato da decine di telecamere di sorveglianza situate nell’area colpita dall’improvviso bagliore. Sorpresi dall’insolito fenomeno astrale, alcuni residenti hanno catturato il momento utilizzando e condividendo in diretta sui social networks il filmato ripreso dall’obiettivo della fotocamera del proprio cellulare.

Presentando una live su Facebook, il giornalista della CBS News Jay O’Brien ha girato il video che riprende l’enorme palla di fuoco mentre deflagra nell’aria. L’esplosione è avvenuta in prossimità di West Palm Beach, nel sud della Florida. In seguito, il professionista ha twittato le immagini chiedendo la natura dello strano fenomeno astrale. Secondo quanto riportano i media statunitensi, l’American Meteor Society (AMS) ha ricevuto oltre 259 segnalazioni dai residenti locali riguardo la spettacolare esibizione infuocata: l’evento è considerato tra i più importanti registrati nel database del 2021.

Il giorno successivo, il fenomeno ha sollevato un dibattito tra esperti per comprenderne la natura. Alcuni pensavano che fosse l’asteroide 2021 GW4, avvistato pochi giorni prima, il cui corpo avrebbe dovuto attraversare la superficie terrestre proprio la sera di lunedì. Altri hanno invece sostenuto che l’oggetto astrale era solo un frammento dell’asteroide scoperto l’8 aprile. Le ipotesi sono state confutate in un tweet da Jonathan Mc Dowell. Secondo l’astronomo del Center for Astrophysics, la palla di fuoco è solo una semplice meteora. La notizia è stata confermata su Twitter anche dall’account del servizio meteorologico nazionale di Tampa Bay.

A seguire il video realizzato a Miami da Collin Lee, studente dell’Università di Miami, e ritwittato da Rick Kearbey, meteorologo del canale 10 News.

☄️ Incredible fireball videos from last night. A fireball a very bright meteor. This was captured in Miami by @thecollinlee! pic.twitter.com/5CTwGFvaZz

— Ric Kearbey (@RicKearbeyWTSP) April 13, 2021