Un Posto al Sole anticipazioni 15 aprile: il ritorno della madre di Serena. La giovane Cirillo sarà molto nervosa per una richiesta che le verrà fatta proprio da lei

Roberto ha intenzione di continuare le sue ricerche. Qualcuno sta cercando di sabotare I Cantieri e ogni giorno succede qualcosa che insospettisce sempre di più l’imprenditore. Franco ce la sta mettendo tutta per arrivare in fondo alla questione e potrebbe essere molto vicino.

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera

Patrizio ha tradito un’altra volta Rossella e questo evento l’ha buttata giù. Già una volta Patrizio aveva fatto una cosa del genere e aveva deciso di perdonarlo dopo tanto tempo, ma a quanto pare Patrizio non aveva ancora superato la sbandata che si era preso per la bella Clara. Proprio con lei è avvenuto questo tradimento e Rossella, con il cuore spezzato, ha deciso di allontanarsi per sempre da lui prendendo una decisione da cui potrebbe non tornare più indietro.

Serena è nervosa a causa di una particolare richiesta di sua madre, che rischia di compromettere già il suo equilibrio piuttosto precario a causa di quello che sta succedendo.