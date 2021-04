Un Posto al Sole anticipazioni 16 aprile: novità per Serena e Filippo. Dopo quello che è successo negli ultimi giorni, è doveroso cominciare a sistemare un po’ le cose

Alberto vuole provare a riavvicinarsi a Clara e recuperare quello che è successo, dopo che lei lo ha lasciato e ha deciso di provare a ricominciare con il piccolo Federico lontano da lui, ma le cose con Barbara rendono tutto molto più complicato.

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera

Serena invece è sempre più convinta di rinunciare al suo viaggio a Berlino ma Filippo ha intenzione di ritornare suoi propri passi: Jimmy sta per scoprire della partenza della cuginetta Irene per Berlino e non sarà molto felice di questa situazione. Ultimamente lui, Irene e Bianca erano molto in sintonia, giocavano insieme e facevano tantissime cose di cui sicuramente sentiranno la mancanza.

Nel frattempo Rossella ha intenzione di allontanarsi da Patrizio dopo il tradimento che le ha spezzato il cuore. Lo stesso cercherà di fare Vittorio con la giovane Speranza, e intanto ad intrattenerla ci penserà Guido che passerà una giornata intera insieme alla ragazza.