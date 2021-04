L’influencer Cristina Buccino sa come catturare l’attenzione su di sé, un tocco vintage per un fascino estremo: quest’oggi incendia il web.

L’attrice ed influencer, Cristina Buccino, spalanca nuovamente le sorti del suo avvenire sui social coinvolgendo i suoi ammiratori in un turbinio di bellezza vintage. La trentacinquenne nata sotto il segno dei Gemelli, e nella cittadina di Castrovillari, è nota al pubblico italiano per saper far sognare ad occhi aperti i suoi seguaci. Un tocco sulla principale piattaforma social di Instagram e si approda su uno dei profili più seguiti nelle ultime annualità. 2,5 milioni di follower conquistati grazie ad uno stile minimale quanto accurato da vera intenditrice digitale. Ecco i suoi ultimi scatti considerati dal “fascino estremo”.

Cristina Buccino, regina del digitale dal fascinoso tocco vintage

“Thursday attitude“, scrive nella didascalia del contenuto pubblicato appena un’ora fa. L’outfit indossato per l’occasione nella giornata di oggi da Cristina sembra appartenere ad un’epoca passata. Firmato, probabilmente nella sua interezza, dal brand di abbigliamento ecosostenibile “MVP Wardrobe“, volto a celebrare con i suoi capi ed il loro design l’incontaminata bellezza della natura presente in tutto il mondo.

L’idea di mettere appunto tale brand, con a seguito il suo grande successo, è stata messa appunto dalla celebre fashion designer italiana Maria Vittoria Paolillo. Un’iniziativa che appare in costante divenire, e che dona ad ogni mensilità dei nuovi spunti e delle nuove caratteristiche da accostare al suddetto marchio.

Per concludere invece con un dettaglio sull’influencer di origini calabresi, pare che la sua nonchalance nel portamento e le sue pose abbiano dato maggiore consistenza e valorizzazione all’intera mise en place. “Stupenda questa combo⚪️🟤“, commenterà in seguito una delle sue tante ammiratrici non mancando di riprendere le principali tinte utilizzate nel suo look.