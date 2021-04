Uomini e Donne, paura per un ex corteggiatore: “Ho perso tutto un mondo”

Terribile avventura per l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, il programma Mediaset condotto da Maria De Filippi

Per fortuna si è trattato solo di un grande spavento accompagnato però da un notevole danno, quello che è capitato ad Alessandro Basciano ex corteggiatore di Uomini e Donne. Dopo aver fatto parlare di sé per la sua partecipazione al fortunato programma Mediaset di Maria De Filippi è tornato suo malgrado all’attenzione del pubblico. Durante la trasmissione era riuscito ad accattivarsi i favori dei telespettatori grazie al suo interesse, non corrisposto, per la tronista Giulia Quattrociocche. Dopo un lungo corteggiamento infatti la bella mora aveva preferito legarsi all’altro corteggiatore Davide Schiavon. La disavventura capitata ad Alessandro è stata raccontata direttamente da lui attraverso il suo profilo Instagram. In quel momento l’ex corteggiatore si trovava in compagnia del suo amico Umberto D’Aponte. Si tratta dell’ex marito dell’attrice, che ha partecipato anche al Grande Fratello Vip, Guendalina Tavassi.

Il racconto dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne

Attraverso le stories del suo profilo Instagram Alessandro ha raccontato di aver subito un terribile furto durante il quale gli hanno anche sfondato l’auto. Nel video si possono sentire i ragazzi raccontare di come la loro serata si sia conclusa proprio nel migliore dei modi. A quanto pare all’interno dell’auto c’erano chiavi, sia di casa che di altre vetture, soldi e documenti. Praticamente ad essere stato portato via “è stato tutto un mondo“. Alessandro comprensibilmente alterato per essersi ritrovato l’auto con il finestrino sfondato ha ricevuto immediatamente la solidarietà e il calore dei suoi tanti follower. A lasciare interdetti è il fatto che i due amici avessero parcheggiato all’interno di un garage custodito. Questo però non ha fermato evidentemente il ladro che per compiere il suo delitto non ha esitato a procurare quanti più danni possibili.

Non è certo un momento felice questo per l’ex corteggiatore che si ritrova a vivere anche un periodo da single dopo la sua rottura con Martina Nasoni. Dopo essersi frequentati per qualche mese infatti è stato proprio lo stesso Alessandro ad aver annunciato la fine della sua relazione con l’ex vincitrice del Grande Fratello.