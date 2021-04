Tutto su Francesca Parisella. La vita e la carriera della conduttrice di Anni 20

Francesca Parisella. Scopriamo di più sulla vita e la carriera della giornalista al timone di Anni 20, programma d’informazione in onda su Rai Due

Da giovedì 11 Marzo la prima serata di Rai Due è tinta con i colori dell’informazione sincera, fatta di avvenimenti raccontati nudi e crudi, grazie alla trasmissione Anni 20. Il format si propone di regalare al pubblico una cronaca veritiera composta da reportage, interviste e inchieste di attualità, senza filtri.

Al timone troviamo la preparata giornalista Francesca Parisella. Scopriamo di più sulla conduttrice in forza alle reti Rai

Francesca Parisella: da Mediaset alla Rai, sempre in salita

Classe 1977, Francesca Parisella è nata a Fondi, piccolo comune della provincia di Latina. Il 2021 le ha regalato l’opprtunità di condurre il programma d’informazione Anni 20 ma il suo non è un vero e proprio debutto televisivo.

I telespettatori che hanno seguito in passato programmi d’approfondimento politico e d’attualità si ricorderanno di lei inizialmente nelle reti Mediaset come inviata di Matrix e Quarta Repubblica, che vedevano entrambi alla conduzione Nicola Porro. Dotata di grande professionalità, durante un servizio per uno dei programmi del “biscione”, è stata aggredita mentre svolgeva il suo lavoro e stava facendo un servizio sui bivacchi notturni all’interno della stazione Termini. Si è risolto con percosse di lieve entità all’operatore e danni alle apparecchiature. La giornalista non si è fatta scoraggiare dall’avvenimento, seppur fortemente scossa.

Successivamente l’arrivo in Rai. Francesca Parisella ottiene le redini della trasmissione Seconda linea su Rai Due e congiuntamente approda anche in radio il sabato e la domenica mattina, con Radio2 in un’ora, format di rassegna stampa.

Da Marzo 2021, come abbiamo già citato, è in prima serata sempre con l’informazione d’alto profilo con il programma Anni 20.

Ha un canale social aperto, in particolare su Instagram è possibile intravedere squarci della sua vita privata, sulla quale però sono trapelate pochissime informazioni. Grande amante della natura e degli animali, ha due cani di razza pastore tedesco di nome Leone e Camilla, spesso protagonisti dei suoi scatti.