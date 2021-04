Eva, il costume a perizoma è sottilissimo: fondoschiena mozzafiato – FOTO

Eva ha deciso di provocare diversi mal di testa ai suoi followers condividendo una fotografia incredibile su Instagram, con fondoschiena in primo piano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Eva ha superato la prova costume già da un pezzo: la star ungherese, già qualche settimana fa, pubblicò uno scatto in bikini in cui spiegò ai suoi followers di aver “testato” l’outfit per l’estate. Il suo fisico, anno dopo anno, diventa sempre più incredibile ed irresistibile. Le sue foto condivise sui social network non passano di certo inosservate.

La nativa di Gyor, poco fa, ha letteralmente bloccato il web con una foto da paura. L’ex attrice dei film a luci rosse indossa un costume provocante e bollente e piazza il suo fondoschiena da dieci e lode in primissimo piano. La 48enne continua a lanciare sfide alla figlia: non è un segreto che tra le due non c’è armonia.

Eva, costume a perizoma illegale: fondoschiena esagerato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Eva, anche oggi, è riuscita nel suo intento di condividere una foto da crepacuore. La bellissima 48enne indossa un costume a perizoma che è praticamente un filo: il suo fondoschiena è spaziale e i suoi glutei lasciano i followers senza fiato. Le forme della stella ungherese non smettono di stupire.

” Cosa preferite mare o montagna? Quanto aspettate l’estate? Dove vi piacerebbe andare?”, ha scritto nella didascalia sia in italiano che in inglese. Eva ama interagire con i suoi seguaci e fa spesso delle domande. Gli utenti, dal canto loro, rispondo sempre con entusiasmo ai suoi quesiti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Non solo didietro da paura: la classe 1972, nella giornata di ieri, mise in mostra il suo lato A esplosivo con una foto in cui indossava un bikini esagerato che valorizzava le sue magnifiche curve.