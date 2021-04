Serena Autieri bellissima, outfit particolare e gambe scoperte – FOTO

Serena Autieri ha condiviso l’ennesima fotografia da urlo sui social network: le sue gambe magnifiche fanno impazzire i fans.

Serena Autieri è davvero una donna molto bella e affascinante. La nativa di Napoli è seguitissima sui social network: il suo account vanta ben 502mila followers. La classe 1976 ha preso parte a serie televisive di successo come ‘Un posto al sole’, ‘Vento di ponente’, ‘L’onore e il rispetto’ e a pellicole -tra le altre- come ‘Il principe abusivo’, ‘Natale in Sudafrica’ e ‘Femmine contro maschi’.

La Autieri ama pubblicare fotografie deliziose in cui mette in mostra tutta la sua avvenenza. La napoletana, anche oggi, ha lasciato tutti senza parole condividendo un post che contiene ben tre scatti da applausi.

Serena Autieri, tre foto favolose: che meraviglia

Serena, nei tre scatti che ha condiviso oggi, indossa un vestitino decisamente corto che mette in risalto le sue splendide gambe. La nativa di Napoli strega tutti con il suo magnifico sguardo e sfodera il suo sorriso contagioso e raggiante. Le immagini hanno già collezionato più di 4mila likes.

“Libertà”, ha scritto l’attrice nella didascalia aggiungendo poi anche hashtag eloquenti come #vogliadilibertà. Il suo stato d’animo è probabilmente quello di tutti gli italiani (e non solo). La pandemia di coronavirus sta mettendo a dura prova tutti i cittadini: c’è sia paura per il contagio e per la malattia ma c’è anche una sofferenza nel non poter lavorare né uscire da casa se non per necessità.

La 45enne, qualche giorno fa, ha mandato in visibilio i suoi followers mettendo in rete una fotografia in cui sfoderava una scollatura vistosa con décolleté in mostra.