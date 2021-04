Un tuffo nella Provenza degli Anni ’30: ringraziamo Elettra Lamborghini per averci mostrato un abito Vichy, simbolo di puro romanticismo.

Sulla scia di Brigitte Bardot, Elettra Lamborghini è un sogno ad occhi aperti con i suoi outfit a quadretti. Dal bianco e nero, al bianco e rosso o bianco e rosa, la fantasia Vichy è una vera e propria mania all’interno delle tendenze moda Primavera Estate 2021.

Con questa nuova fissazione volgiamo lo sguardo dritto al passato e alle icone di stile che attraverso il grande schermo negli Anni 20 e 30 diffondevano la nuova moda dal sapore provenzale: il Vichy.

Come dimenticare l’abito midi con le maniche a palloncino che Katharine Hepburn ha indossato in Scandalo a Filadelfia nel 1946?

E Brigitte Bardot che negli Anni 50 ha lanciato ufficialmente la nuova tendenza, facendo del Vichy un tessuto cult? L’attrice francese lo sfoggiò persino nel giorno del matrimonio con Jaques Charrier.

Oggi, lo rivediamo sui social nel profilo di un’attualissima influencer ed icona di stile: Elettra Lamborghini. La cantante lo ha indossato per ricoprire il suo ruolo di opinionista sul set dell’Isola dei Famosi.

Elettra Lamborghini come Brigitte Bardot: icone di stile con il tessuto Vichy

Questo modello Vichy indossato da Elettra Lamborghini è firmato Balmain. Si caratterizza per una lunghezza midi data dalla gonna a matita aderente e da un bustier strapless con lo scollo a forma di cuore.

Semplice, minimal ma perfetto tanto per un’occasione formale quale il set di uno studio televisivo, quanto un’occasione privata e romantica come un picnic per godersi una bella giornata primaverile.

L’ereditiera ha scelto di abbinare questa perla della collezione Primavera Estate di Balmain a un paio di sandali stringati neri con tacco e plateau.

A completare l’outfit, il dettaglio dei capelli raccolti in una coda bassa con la riga centrale: pettinatura che mette in risalto i pendenti neri e lascia che il viso si illumini.

Un pezzo di moda vintage che può arricchire il nostro guardaroba stagionale ed adattarsi anche a stili più contemporanei, come lo street se abbinato a sneakers bianche, blazer oversize o maxi cardigan.

E’ incredibile come si possa decidere l’eleganza di questo abito ed adattarlo alle varie occasioni semplicemente modificandone la calzatura e gli accessori abbinati. Già non possiamo farne a meno!