Il confronto finale tra le coppie è ormai alle porte, Francesco Muzzi e Martina Pedaletti avranno un duro faccia a faccia prima di scendere dagli esperti

L’ultima attesissima puntata di “Matrimonio a prima vista Italia 2021” è ormai alle porte, mercoledì sapremo se le tre coppie di quest’anno decideranno di proseguire oppure rimanderanno la scelta fatta dai giudici incapaci di proseguire nella conoscenza reciproca. Mercoledì verrà trasmessa su Discovery Plus anche la puntata “Matrimonio. E poi” sei mesi dopo, quindi per i più curiosi rimandiamo alla piattaforma a pagamento del canale per avere già in anteprima succulente anticipazioni.

Per chi invece sta seguendo la serie in chiaro su Real Time, è ancora aperta l’epopea tra i giovani accoppiati all’oscuro. Nella scorsa puntata abbiamo visto una brutta litigata tra Francesco Muzzi e Martina Pedaletti durante la reunion con le altre coppie al Mo.om di Milano: il motivo, la volontà di Martina di parlare dei propri problemi lontano dalle telecamere.

Abbiamo visto per la prima volta Francesco andarle contro per via del suo carattere negativo che alla fine anche lui non riesce più a sopportare. Vediamo una piccola anticipazione della prossima puntata pubblicata nelle Instagram stories di Francesco poche ore fa.

Francesco Muzzi: “Non avrei cancellato neppure un secondo con lei, invece…”

Dopo il litigio, sempre nell’albergo i due si confrontano a colazione. “Questa è stata una delle prime volte che non te l’ho data vinta”, spiega Francesco a Martina. “Io parlo di noi perché questo programma parla di me e te, non sto zitto. Addirittura non ho obbedito a quello che mi hai imposto ed è successo tutto questo macello”. Lei gli contesta di aver sparlato alle sue spalle e di averle mancato di rispetto.

Vediamo un Francesco rammaricato e per la prima volta triste e affranto con la sua compagna. “Una persona che mi dice che cancellerebbe tutto questo pensi non faccia male?” Poi lo troviamo nel confessionale riferire che non cambierebbe nulla di ciò che hanno vissuto dopo il matrimonio. Spiega ancora che hanno vissuto sì insieme ma in maniera differente: “Io non cancellerei neanche un secondo di quello che ho vissuto con lei. Ho detto che non mi sarei mai arreso ma tutto questo mi fa male, non me lo merito”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Muzzi Fanpage (@francescomuzzi_fanpage)

La scelta finale è già stata presa ma i fan della coppia sperano ancora che questo distacco che si è verificato tra i due non pregiudichi scelte avventate davanti gli esperti. Non ci aspetta che attendere ora la puntata di mercoledì 21 aprile su Real Time.