Matrimonio a prima vista (SPOILER) accade impensabile. Delirio a tavola

Nella settima puntata di MAPV ci sarà la reunion delle tre coppie, a tavola però succede l’impensabile e Francesco e Martina avranno un battibecco acceso

Questa sera andrà in onda la settima attesissima puntata del docu reality di Real Time “Matrimonio a prima vista Italia 2021” che vede protagoniste le coppie formate da Salvatore Bonfiglio e Santa Marziale, Fabio Peronespolo e Clara Campagnola, Francesco Muzzi e Martina Pedaletti. Lo abbiamo già detto, tutte le puntate sono disponibili sulla piattaforma Discovery Plus, ma per chi non avesse l’abbonamento è possibile seguire le vicende proprio sul canale 31 del digitale terrestre, anche se quello che stiamo per dare è uno spoiler, quindi attenzione.

Nella puntata di oggi è prevista la reunion fra le coppie ma a tavola, durante la cena, succede l’impensabile. Le due persone meno sospettabili avranno un crollo in diretta facendo allarmare molto gli altri partecipanti all’esperimento sociale.

Francesco e Martina scoppiano a tavola: la lite inattesa

Martina e Francesco fin dall’inizio sono sempre sembrati molto uniti, un crescendo di complicità che il pubblico a casa ha saputo apprezzare e tifare nel corso delle diverse puntate. Li abbiamo visto fare un tatuaggio per suggellare la loro unione, affrontare un corso di cucina insieme e sorridersi compiaciuti per l’affinità trovata dopo i primi momenti di gelo dopo il matrimonio.

La puntata inizia con un calendario che i due si concedono da appendere in casa, un momento intimo per loro che sembra unirli ancora di più. Poi, qualche ora più tardi, a tavola con gli altri, vediamo Martina abbandonare la scena per alcune incomprensioni emerse nel pomeriggio. “Questioni insignificanti” spiega Francesco agli altri commensali increduli.

Una lite rispetto all’approccio negativo su certe questioni, legata principalmente al muro che la moglie continua a innalzare quando ha paura. Martina piange dopo aver lasciato la cena, per poi tornare per il brindisi finale che vede festeggiare Fabio, marito di Clara, che compie gli anni. Sembra tutto appianato tra i due, ma sarà davvero così?