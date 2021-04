Sara Croce, il costume non la copre: completamente da infarto – FOTO

Sara Croce e la sua nuova foto su Instagram: con il bikini rosso è bombastica e il web in poco tempo va su di giri

Sara Croce e il suo destino televisivo incrociato con quello di Paolo Bonolis. La giovanissima ma super amata showgirl, deve tutto al grande presentatore Mediaset. È grazie a lui che nel 2019 è arrivata direttamente su Canale 5 come Madre Natura di Ciao Darwin 8, e successivamente per lei il ruolo de La Bonas ad Avanti un altro.

Per lei, tra l’altro, domenica scorsa è iniziata la doppietta, presente oltre che nell’appuntamento del primetime anche in quello della domenica sera. Insomma, Sara Croce al momento pare non fermare la sua avanzata in tv, ma non è da meno quella sui social.

Oltre 900 mila follower su Instagram che la consacrano come una delle influencer più seguite del momento nel nostro Paese. Ma sapete che Sara ha soli 23 anni? Ha bruciato tutte le tappe della scalata al successo e a guardarla non si direbbe nemmeno ma eppure ha tantissimo spazio ancora per fare cose meravigliose.

E visto che non c’è due senza tre, chissà se in futuro la vedremo in qualche altro bizzarro e stravagante progetto con Paolo Bonolis che lei considera il miglior conduttore italiano.

Sara Croce, bikini rosso che piace: bombastica

E tutto questo grande successo Sara Croce lo deve, diciamolo, alla sua inaudita bellezza. Un fisico statuario e ricco di forme conturbanti che l’hanno portata in alto nell’olimpio del gradimento. E ovviamente lei non disdegna nulla e né tantomeno si nasconde.

Il suo profilo Instagram è tempestato di scatti provocanti, ma mai volgari c’è da dirlo, che ogni volta incassano migliaia di like. L’ultima foto che la ritrae in costume è veramente molto bella. Uno scatto forse della passata estate, Sara non ci dice nulla a riguardo, ma ai follower, completamente incantanti dalla perfezione delle sue forme, poco importa.

Un bikini non eccessivo ma che mette in risalto i punti strategici de La Bonas. Slip inguinale e che sale verso l’alto. Le parti basse coperte? Poco e nulla. Triangolini un po’ più coprenti ma in ogni caso che accentuano il suo poderoso lato A.

Scatto da oltre 110 mila like e commenti che la venerano. “Il rosso che mi piace” scrive un utente. E così Sara porta a casa un altro scatto da vittoria.