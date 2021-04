Aida Yespica con una FOTO le stende tutte. È lei la più bella?

Aida Yespica si fa bella e dal salone del parrucchiere ci regala una foto da estasi. È lei la regina del web al momento

Aida Yespica torna sui social e non ce n’è per nessuno. La showgirl venezuelana si affaccia verso i 40 anni ma non c’è nemmeno un accenno di cedimento, anzi. Da quello che ci mostra nelle sue Instagram Stories nelle quale è più attiva, l’età che avanza, si fa per dire, non le fa che bene.

A molti dei suoi fan lei manca, in tv non la vediamo da moltissimo tempo. Sono lontani ormai gli anni Duemila nei quali il suo nome e il suo volto spadroneggiavano in tv come uno dei fenomeni cult. Una serie di vicissitudini private l’hanno portata ad allontanarsi dallo spettacolo. Si è parlato molto di lei questa estate in seguito alla sua positività al coronavirus e alla sua presunta, poi smentita, fine della sua storia d’amore con il suo fidanzato.

Ma per fortuna ci sono i social e chi non l’ha mai dimenticata può continuare a seguirla su Instagram. I post non sono frequenti ma le Stories ci allietano tra vecchi ricordi e piccoli momenti quotidiani che la venezuelana ci mostra.

Aida Yespica, la posa dal parrucchiere è da estasi

È il momento di rifarsi il look per Aida Yespica. Risultato? Con una foto stende tutte le sue “rivali”. Dal salone di Federico Fashion Style, la bella 38enne immortala il momento nel quale la sua piega e il colore sono stati appena terminati.

La posizione è esplosiva e nessuno riesce a superarla. Capelli sciolti e fluenti, un po’ più scuri del solito, tenuta sportiva ma con un risultato che inchioda davanti allo schermo. Top bianco scollato che mette in risalto le sue forme che si nascondono poco o niente, leggings nero e posizione provocante con il lato B all’infuori.

Poggiata con le ginocchia sulla poltrona e la mano sui fianchi mette in evidenza una delle parti più belle del suo fantastico corpo, con la bocca manda un bacio a tutti e in un attimo è una sensazione di estasi profonda. I fan restano impietriti davanti a cotanta bellezza e sensualità. Ancora una volta Aida vince su tutte le altre.