Miriam Leone “supernatural”, come mamma l’ha fatta: un incanto – FOTO

Miriam Leone ha da poco pubblicato una foto in cui si svela super natural; la sua bellezza è senza confini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

Per molti, Miriam Leone rappresenta la Miss Italia per eccellenza ovvero la ragazza della porta accanto per la sua semplicità. In effetti, spesso la bellissima catanese ama mostrarsi senza filtri ed i fans – ben 1,3 milioni – non possono che apprezzarla per questo. Ogni scatto è un tripudio alla sua bellezza particolare, ricercata e che rievoca altri tempi.

Ne abbiamo parlato in più occasioni, evidenziando come l’attrice riesca ad inserirsi in contesti che rappresentano quei tempi che ormai non ci sono più, conferendogli un tocco di modernità pur senza alterarne gli equilibri del tempo, basta curiosare tra gli scatti social per rendersi conto di tutto questo.

Contesti che spesso rimandano alla Sicilia, sua terra d’origine che ama quasi in maniera viscerale tanto da emergere in lei in ogni post. Come l’ultimo, appena pubblicato, nel quale si definisce “supernatural”, scopriamo perché.

Miriam Leone, come mamma l’ha fatta: semplicemente sublime

2.000 like al minuto, questa la media con la quale la Leone sta ricevendo il calore degli utenti su Instagram. Il selfie proposto dall’attrice sta letteralmente facendo impazzire il social. “Accussì… super natural 💚” scrive la diretta interessata ed i commenti non tardano ad arrivare. A parte gli apprezzamenti sulla sua bellezza, qualcuno si sarebbe spinto oltre in una vera e propria dichiarazione d’amore: “Mi fai tremare il cuore, mi fai smettere di respirare”.

In effetti il selfie scattato proprio vicinissimo consente di ammirare il viso acqua e sapone. I capelli sono raccolti e sullo sfondo della mobilia di casa propria.

Difficile non rimanere ammaliati dalla Leone, da guardare per ore ed ore.