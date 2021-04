L’ex leggenda del calcio, Paul Gascoigne compie un gesto da censura che non sfugge alle telecamere de L’Isola dei Famosi: cosa rischia?

Il reality show de L’Isola dei Famosi, in diretta tv per due volte a settimana su Canale 5 è entrato nel vivo delle emozioni. I concorrenti su Cayo Cochinos ormai sono in confidenza reciproca, ma la fame e il tempo restano dal’inizio i due “nemici” da sconfiggere per la sopravvivenza.

Tra i naufraghi su Playa Esperanza, uno dei personaggi più illustri del momento è certamente, Paul Gascoigne. L’ex stella del calcio inglese e centrocampista della Lazio ha scelto di riscattare un passato ricco di guai e insidie, mettendosi in mostra in un reality show straniero.

Paul dunque ha scelto l’Italia per riemergere definitivamente, anche se in qualche circostanza dimostra di aver bisogno ancora di qualche ripasso per i odi più eleganti e meno trash di stare in gruppo. Attento Paul, e telecamere son lì che ti pizzicano dovunque e qualunque cosa faccia

Isola dei Famosi, Paul Gascoigne colto in flagrante dalle telecamere: “Mi sono bruciato il…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝗔𝘄𝗲𝗱 𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿 (@awedsupporter)

Il nome di Paul Gascoigne è tornato a dominare tra le intimità dello spettacolo. Stavolta il campione inglese ha scelto una nuova “sfida”, lontano dalla sua terra di origine. Dopo una vita divisa tra giocate da campione, “bravate” e insulti non c’era modo migliore per ripartire, da un altro Paese.

La scelta di partecipare a L’Isola dei Famosi rappresenta per lui, l’opportunità di una seconda vita, nel mondo dello spettacolo che conta. Nonostante l’infortunio alla spalla, il forfait si è rivelato soltanto momentaneo. Poi è tornato a popolare l’Isola e soprattutto far parlare di sè con un gesto da censurare.

Spesso Gascoigne viene criticato dagli altri naufgraghi per lo scarso impegno profuso tra le sfide di ricompensa. Lui si giustifica con un “arrivati a questo punto dell’avventura, bisogna pensare a se stessi…”.

L’ex leggenda del calcio però pecca, come capitato più volte nel corso della sua lunghissima carriera in un “fuori programma” clamoroso. Ilary Blasi manderà in diretta tv il video che lo ritrae completamente nudo e steso a pancia in giù a prendere il sole cocente dell’Honduras.

“Mi brucia il c..o” – spiega con il suo italiano approssimativo. Chiramente il gesto di relax è stato immortalato dalle telecamere ed è già diventato virale sul web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paul Gascoigne IsolaDeiFamosi (@paulgascoigne_isola)

In studio si parla di ironia, però in fondo è andata bene, “perchè non mi sono scottato”, ne tantomeno ha suscitato l’ira dei produttori del reality e dunque un presunto rischio d’esclusione