È già estate per Elisabetta Canalis, l’ex velina che dopo un periodo in Italia è tornata in America, nella sua Los Angeles dove da diversi anni vive insieme al marito Brian Perri e la loro piccola. Tutto un altro mondo, lì Oltreoceano, rispetto all’Italia in tutto e per tutto. Non solo dal punto di vista del meteo ma anche per quanto riguarda la situazione pandemica.

Nonostante i grossi colpi che l’America ha dovuto incassare, ora la vita ricomincia a piccoli passi. La campagna vaccinale va a gonfie vele ed Elisabetta si è anche vaccinata. Ebbene sì, l’ex di George Clooney ha spiegato tramite le sue Instagram Stories di aver ricevuto il vaccino.

“Finalmente questo giorno è arrivato, non solo il vaccino ma anche il richiamo è stato fatto”, un modo per spronare i suoi follower e promuovere la campagna vaccinale contro il Covid-19. Un messaggio positivo quello mandato dalla Canalis che proprio grazie al vaccino è potuta tornare in Sardegna e riabbracciare la sua mamma che non vedeva da tantissimi mesi.

Elisabetta Canalis, solo bikini e stivali: sui social è il delirio

Su Instagram Elisabetta Canalis, oltre le difficoltà del momento, non fa mai mancare la sua presenza, anche con scatti che in pochi attimi infiammano il web. È il caso di quelli che la mostrano in un micro bikini, sdraiata, un po’ svogliata, su un divano con stivali country.

Nulla più addosso per l’ex velina che all’età di 42 anni non teme rivali. Un fisico così perfetto che non ha eguali. Accavalla le gambe la moglie di Brian Perri ed i social vanno in estasi. Lo slip scompare del tutto e le sue cosce toniche e scolpite sembrano quasi quelle di una scultura intagliata in pietra.

La Canalis è sempre in gran forma. Si allena continuamente e segue con rigore una dieta. E questi, del resto, sono i risultati. Si copre il viso con i capelli e rivolge ai suoi follower, quasi 3 milioni sul social dell’immagine, una domanda: “Quale canzone vi ha tenuto più compagnia negli ultimi mesi?”.

Il deliro per le sue pose è palpabile e c’è chi lo dice apertamente, di fronte a tanta sensualità non si può pensare ad altro. “Come faccio a pensare ad una canzone?! 🙈” commenta un utente che esprime bene il pensiero di tutti.