Nunzia De Girolamo ci regala un nuovo scatto: stesa sul tavolo della cucina ci mostra le sue regole casalinghe, è uno splendore

Nunzia De Girolamo, ex ministro del governo Letta e deputata di centro destra sta spopolando in maniera inaudita. Messa da parte, per ora, la politica la bella moglie dell’ex ministro per gli affari regionali, Francesco Boccia, è rinata grazie alla televisione.

Già da tempo vi era approdata ma ora, con un programma tutto suo, “Ciao Maschio” su Rai 1, la sua forza e il suo vigore nelle vesti di conduttrice aumentano giorno dopo giorno. È solare e sorridente la De Girolamo e con quel sex appeal fa girare la testa agli uomini di ogni età.

Ma il suo cuore è tutto per il suo Francesco. I due seppur di ideologia politica contrapposta hanno costruito una bella famiglia. Proprio l’ex ministro ha raccontato al Corriere della Serra che inizialmente con la sua Nunzia si vedevano in gran segreto, clandestinamente fino al giorno che Boccia decise di raccontare tutto a Berlusconi.

Si ritrovarono per un aperitivo a seguito della presentazione di un libro di Bruno Vespa e l’ex ministro decise di raccontare tutto. Il Cavaliere? Diede senza remore la sua approvazione: “Va bene, basta che ti tratti come una regina” disse.

Nunzia De Girolamo e le regole casalinghe, che splendore

E da quel momento Nunzia de Girolamo e Francesco Boccia non si sono mai più nascosti vivendo il loro amore alla luce del sole. Era il 2009 quando si sono innamorati e da allora sono andati avanti costruendo una bella famiglia.

A suggello del loro amore otto anni fa è arrivata Gea, la piccola di casa. Una casa quella della conduttrice che ogni tanto riusciamo a vedere tramite gli scatti che ci concede su Instagram. Oggi è il turno della cucina, in bianco con tavolo integrato.

E proprio sul tavolo la moglie dell’ex ministro Boccia si è seduta a gambe stese per mostrarci quelle che sono le regole della loro famiglia. Piccoli mantra scritti sulla parete. La De Girolamo è sempre bella, indossa un pantalone di pelle nera, decolleté dello stesso colore e un maglioncino bianco.

È stesa sul tavolo e indica con il dito le regole casalinghe. A corredo del post ironizza: “Le mie regole della famiglia. Gea ormai le recita a memoria. A me piace molto ‘sostenersi sempre’. Le vostre quali sono? 😜 Buon inizio settimana ❤️”. Molti i follower che commentano le regole ma quasi tutti le ricordano di quanto sia meravigliosa.