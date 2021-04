Elisa Isoardi, primo messaggio dopo il ritiro: “Devo fare degli accertamenti”

Elisa Isoardi, reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi, ha postato il primo messaggio sul suo profilo Instagram: “Devo fare degli accertamenti”

Con grande dispiacere da parte del pubblico, la naufraga Elisa Isoardi ha dovuto abbandonare l’Isola dei Famosi lo scorso giovedì. La concorrente era caduta vittima di un terribile incidente: una scheggia infuocata le si era conficcata in un occhio, causandole non pochi problemi alla vista. Nonostante, inizialmente, la situazione sembrasse sotto controllo, alla fine Ilary Blasi ha comunicato una sofferta decisione: la Isoardi è dovuta tornare in Italia per sottoporsi a delle cure adeguate.

Elisa, fin da subito, si è mostrata affranta per l’epilogo della sua avventura all’Isola. Appena due ore fa, la presentatrice ha finalmente postato il primo messaggio dal giorno del suo rientro: le sue parole hanno lasciato i fan con il fiato sospeso.

Elisa Isoardi aggiorna i fan sul suo stato di salute: “Devo fare degli accertamenti”

“Con questo sorriso voglio rassicurare ogni singola persona che in questi giorni si è preoccupata per me“: così esordisce Elisa Isoardi nell’ultimo post pubblicato su Instagram. La naufraga, costretta ad abbandonare l’Isola per problemi oculistici, sopraggiunti in seguito ad un incidente, ha postato uno scatto che ha lasciato i fan di stucco: nonostante la benda all’occhio, la conduttrice appare bellissima e in forma.

La presentatrice ha voluto aggiornare i fan in merito alle proprie condizioni di salute: “Sono stata costretta a fare degli accertamenti, ma è bello potervi dire che sto bene“. Le parole della Isoardi hanno rassicurato i followers dopo giorni di preoccupazione e tensione. La conduttrice si è poi detta fiera del percorso intrapreso nel reality, tramite cui ha avuto la possibilità di mostrare delle parti inedite di sé al pubblico.

Infine, l’ormai ex naufraga non ha mancato di ringraziare gli utenti che la seguono per il sostegno dimostratole. “La mia forza siete VOI!“, ha concluso la conduttrice, che ha decisamente fatto breccia nei cuori dei telespettatori.