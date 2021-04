Isola dei Famosi, la reazione incontenibile di Ubaldo: Ilary costretta a intervenire

All’Isola dei Famosi, i toni si sono notevolmente surriscaldati: di fronte alla reazione incontenibile di Ubaldo, Ilary Blasi è costretta a intervenire

All’Isola dei Famosi, gli schieramenti si stanno consolidando giorno dopo giorno, con conseguente inasprimento delle rivalità fra i naufraghi. La scorsa puntata, Vera Gemma e Miryea Stabile hanno avuto la possibilità di rientrare in gara, dopo aver trascorso del tempo presso Playa Esperanza. Il loro ritorno in Palapa, tuttavia, non ha lasciato indifferenti gli altri compagni d’avventura: alcuni di loro le hanno infatti punzecchiate per tutta la settimana.

In apertura di puntata, Ilary ha voluto sottoporre ai naufraghi il presunto astio che sembra esserci fra il gruppo e Vera Gemma. In particolare, a scagliarsi contro la concorrente è stato Ubaldo Lanzo, che nell’esprimere la propria opinione ha notevolmente alzato i toni. Sia Ilary Blasi che Massimiliano Rosolino hanno cercato di placarlo, ma alla fine il loro ammonimento è stato inevitabile: “Sei a 4 centimetri di distanza, allontanati dal suo viso“. Panico in studio.

Isola dei Famosi, la reazione incontenibile di Ubaldo: “Allontanati dal suo viso”

Tra Ubaldo Lanzo e Vera Gemma il rapporto è ai ferri corti, e l’odierna diretta dell’Isola dei Famosi lo ha dimostrato. Ilary Blasi, in apertura di puntata, ha mostrato ai naufraghi alcuni filmati che documentavano il rientro in gara di Vera Gemma: la concorrente, come era prevedibile, non è stata affatto accolta bene dai compagni. Quando la conduttrice ha dato la parola a Ubaldo, quest’ultimo ha iniziato ad inveire pesantemente contro la donna: quest’ultima, a detta sua, avrebbe parlato male di lui senza motivo.

“Se dici che in realtà ti stavi solo raccontando al gruppo, perché hai parlato male di me? Stai zitta, ti ho sentito con le mie orecchie. Zitta!“: con veemenza e aggressività, Ubaldo ha tirato in ballo anche Fariba. “Di’ la verità Fariba, voi due eravate sedute lì davanti e parlavate male di me“, ha tuonato Ubaldo, facendo preoccupare la conduttrice. Massimiliano Rosolino, notando che la discussione stava prendendo una piega inaspettata, è intervenuto immediatamente: “Allontanati Ubaldo, sei a 4 centimetri dal suo viso. Modera i termini“.

La rabbia del concorrente si è placata a malapena. Sia l’inviato che Ilary Blasi hanno vissuto dei momenti di grande preoccupazione: di fronte alle parole e all’atteggiamento di Ubaldo si è temuto il peggio.