Isola dei Famosi riassunto 19 aprile: naufraghi fuori controllo, rissa sfiorata. Nascono i primi gruppi, ci sono gli ignavi e chi vuole fare fuori i propri compagni

L‘Isola dei Famosi è oramai entrata nel vivo e la fame comincia a farsi sentire pesantemente e a mettere scompiglio. I ragazzi sono sempre più in tilt e le liti sempre più pesanti. Da quando sono di nuovo tutti insieme sono nati due gruppi che vogliono farsi fuori a vicenda e in Palapas hanno discusso animatamente, così tanto che Ilary Blasi più volte è stata costretta ad intervenire per mettere la calma. Fariba è vista sempre peggio dal gruppo e tra lei e Valentina Persia le cose sono oramai irreparabili.

Isola dei Famosi riassunto della puntata di questa sera

Ilary ha dato il verdetto del televoto e l’eliminata della serata è stata Beatrice, a poche settimane dalla sua entrata. Tra lei e Awed stava per scattare un flirt ma che è finito sul nascere, per questo motivo Ilary ha proposto ai due di avere un confronto prima di salutarsi. Beatrice si è molto arrabbiata con Awed per come si è comportata con lui e lo ha accusato di essersi messo d’accordo con il resto del gruppo per nominarla. Beatrice ha comunque deciso di rimanere nella seconda isola e i suoi compagni di viaggio non sono a conoscenza di questa sua scelta.

Intanto c’è stata la gara per il leader e a vincere è stato Roberto Ciufoli.