Sabato scorso, un bambino di soli quattro anni è morto dopo essere stato attaccato da un branco di cani randagi mentre giocava vicino alla sua abitazione.

Un bambino di soli quattro anni è morto dopo essere stato attaccato da un branco di cani randagi. La tragedia si è consumata sabato scorso a Safarovo, in Russia. Il piccolo stava giocando in bicicletta a poca distanza da casa sua, quando sarebbe stato attaccato da gli animali che lo hanno ferocemente morso anche al volto. Il corpo è stato ritrovato poco dopo da una vicina di casa della famiglia che ha sentito le urla del piccolo. Sulla morte sono in corso gli accertamenti delle autorità locali.

Leggi anche —> Tragedia al McDonald’s: vittima una bimba di soli 7 anni

Russia, attaccato da un branco di cani: morto un bambino di 4 anni

Leggi anche —> Bambino di 9 anni violentato, ucciso e carbonizzato: il processo

Tragedia nel pomeriggio di sabato scorso, 17 aprile, a Safarovo, piccola località rurale nel distretto di Miyakinsky, in Russia. Un bambino di quattro anni ha perso la vita dopo essere stato accattato brutalmente da un branco di cani randagi. Secondo quanto riferiscono i media locali e la redazione del sito News-24.fr, la vittima, di cui non è stata resa nota l’identità, stava giocando in bicicletta vicino l’abitazione, dove viveva con la famiglia. Improvvisamente un gruppo di cinque cani lo ha attaccato mordendolo ripetutamente al volto e su tutto il corpo.

Una donna, sentendo le urla strazianti, è corsa per vedere cosa stesse accadendo ed ha ritrovato la vittima accerchiata dagli animali. La donna ha cacciato via i cani e si è ritrovata difronte alla raccapricciante scena: il cadavere dilaniato del piccolo che presentava vistose ferite. Inutili i tentativi dei soccorsi contattati dalla donna.

Le autorità sono corse sul posto per gli adempimenti ed hanno avviato le indagini sul caso che ha sconvolto tutti i residenti di Safarovo. La comunità, scrive News-24.fr, da tempo lamenta la presenza di cani randagi aggressivi nella zona, ma nonostante gli appelli le autorità non sono riuscite a trovare una soluzione.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Il comitato investigativo russo ha avviato un procedimento penale per “negligenza che ha provocato la morte di un minore“.