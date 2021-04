Un Posto al Sole anticipazioni 21 aprile: Renato e Jimmy a Berlino! Il nonno ha deciso di realizzare il sogno del suo nipotino e di portarlo via con sé

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d i v i s o d a U n P o s t o A l S o l e R a i (@unpostoalsolerai3)

Franco e Iodice sono riusciti finalmente del loro intendo di convincere Gargiulo a stare dalla loro parte: ora che c’è stato l’incidente, Boschi ha capito che l’uomo era invischiato in qualcosa di molto più grande di lui ed è certo che riusciranno a scoprire cosa si nasconde dietro a quello che sta succedendo ai Cantieri Flegrei.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Patrizio Rispo ripercorre la carriera: ”Io, Raffaele e il sogno nel cassetto”

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera

Visualizza questo post su Instagram Un post con d i vi so da Un Posto Al So le Rai (@unpostoalsolerai3)

Michele ha deciso di ritornare a Napoli ma ciò non toglie che da un po’ di mesi, oramai, ha perso il suo lavoro. Non è di certo uno che si lascia scoraggiare e per questo le cose per lui sono destinate a migliorare: un’altra emittente radiofonica potrebbe assumerlo dopo il suo licenziamento a Radio Golfo 99?

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> 10 domande a Marina Tagliaferri: Giulia Poggi di Un Posto al Sole si racconta

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram U n po s t c o n d i v i s o d a U n P o s t o A l S o l e R a i (@unpostoalsolerai3)

Renato ha deciso di realizzare il sogno di suo nipote Jimmy: andranno a Berlino. Il bambino avrà finalmente modo di incontrare sua nonna dopo tantissimi anni in cui sono stati lontani e lei non lo ha visto crescere.