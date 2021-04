Sophie Codegoni, insulti sotto l’ultimo VIDEO: “Sempre più punturine…”

Sophie Codegoni ha pubblicato un video tutorial con cui ha mostrato i segreti del suo make-up. I fan, tuttavia, prendono di mira i ritocchini estetici

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Codegoni (@sophie.codegoni)

Sophie Codegoni è una delle protagoniste della corrente edizione di Uomini e Donne. L’ex tronista, appena due mesi fa, aveva scelto il 28enne Matteo Ranieri, che nello studio ricopriva il ruolo di corteggiatore. Nonostante i presupposti sembrassero solidi, alla fine, la storia d’amore è naufragata nel giro di poche settimane.

La modella, che non si è lasciata abbattere dagli avvenimenti, ha continuato ad essere molto presente sui profili social, grazie ai quali ha intrapreso una carriera come influencer. Proprio oggi, l’ex tronista ha condiviso un video tutorial in cui mostra i segreti del suo make-up. I fan, tuttavia, l’hanno sommersa di insulti e critiche: c’entra la chirurgia estetica.

Sophie Codegoni, è bufera sulla chirurgia estetica: “Sempre più punturine…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Codegoni (@sophie.codegoni)

Da quando la storia fra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri si è interrotta, gli utenti di Instagram sembrano aver preso di mira l’ex tronista, alla quale rivolgono spesso e volentieri parole non lusinghiere. La modella, a detta dei followers, si sarebbe rivelata come una persona alla ricerca di visibilità: anche sotto l’ultimo post condiviso dalla Codegoni non sono mancati gli insulti.

L’ex tronista, attraverso un video tutorial, ha mostrato ai fan l’applicazione di un make-up estremamente semplice, da sfoggiare nella quotidianità. Nel giro di pochi minuti, alcuni haters non hanno mancato di attaccarla: “Sempre più punturine a 20 anni… pazzesco“, “Ridicola, hai preso in giro tutti“. Parole al veleno nei confronti della modella, che non sarà di certo rimasta indifferente alle critiche.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Codegoni (@sophie.codegoni)

Al di là delle provocazioni, tuttavia, ci sono anche persone che dimostrano di apprezzare e sostenere Sophie. “La più bella“, “Semplicemente divina“, hanno scritto alcuni fan, cercando di rincuorare l’ex tronista, che si è trovata ancora una volta nell’occhio del ciclone.