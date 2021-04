Milan-Sassuolo, pagelle e tabellino per l’anticipo delle ore 18 di questo mercoledì di campionato.

Il Milan, dopo la dura vittoria contro il Genoa, scende nuovamente in campo per sfidare il Sassuolo in questo turno infrasettimanale di campionato. Il 32esimo turno di campionato, apertosi con la vittoria della Fiorentina contro il Verona, proseguirà nel corso della serata con diversi match interessanti e terminerà domani con il big match tra Napoli e Lazio.

I rossoneri incappano in una bruttissima sconfitta casalinga. Gli uomini di Pioli, nonostante il vantaggio iniziale firmato da Calhanoglu, vengono battuti per 2 a 1 da un super Sassuolo. Il Milan rischia di complicare il cammino verso la qualificazione alla prossima Champions League: le prossime partite si preannunciano davvero complicate.

Milan-Sassuolo: pagelle e tabellino

La classifica non cambia: la banda di Pioli resta ancorata al secondo posto in classifica nonostante la sconfitta interna. Il problema è che le altre squadre devono ancora giocare: Atalanta potrebbe superare i rossoneri in classifica, Juventus e Napoli potrebbero avvicinarsi in modo incredibile.

La partita era cominciata bene per il Milan: la formazione lombarda era passata in vantaggio con Calhanoglu. Nel secondo tempo, De Zerbi cambia qualcosina nel suo undici iniziale e un super Raspadori ammazza il match con una doppietta fantastica. Questo ragazzo così giovane va seguito perché potrebbe diventare davvero un calciatore meraviglioso.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma 6.5; Calabria 6, Kjaer 6.5, Tomori 6.5, Dalot 7; Kessiè 6.5, Meitè 6.5; Saelemaekers 6.5, Calhanoglu 7 (73′ Krunic 6), Rebic 5.5 (73′ Mandzukic 5.5); Leao 6. All. Pioli

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6, Muldur 6 (63′ Toljan 6), Marlon 6.5, Ferrari 6.5, Kyriakopoulos 5.5; Obiang 5.5 (72′ Obiang 6), Locatelli 5.5 ; Berardi 6, Djuricic 6 (63′ Traoré 6), Boga 5,5; Defrel 5 ( 63′ Raspadori 8). All. De Zerbi

Arbitro: Sacchi

Reti: 30′ Calhanoglu (M), 76′ Raspadori (S)

Ammoniti: 60′ Djuricic (S)

Migliore in campo: Raspadori

Il Milan, nel prossimo turno di campionato, affronterà la Lazio a Roma mentre il Sassuolo ospiterà la Sampdoria.