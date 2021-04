Le pagelle e il tabellino del posticipo valido per la 32esima giornata di Serie A Napoli-Lazio

Il Napoli, dopo il pareggio interno contro l’Inter capolista, ospita la Lazio allo stadio Diego Maradona. Le due squadre hanno assoluto bisogno di fare punti per non abbandonare il sogno qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il Milan ha abbassato i ritmi in modo clamoroso e si sono tutte avvicinate ai rossoneri. La banda di Pioli, inoltre, ha anche il cammino più difficile da qui a fine campionato: l’occasione per le altre diventa davvero ghiotta.

Pronti via e il Napoli passa subito in vantaggio. Milinkovic-Savic entra in modo scomposto e pericoloso su Manolas, sul capovolgimento c’è un rigore per la Lazio. Il direttore di gara va a vedere il Var e decide di assegnare la massima punizione agli azzurri per il fallo sul calcio d’angolo battuto diversi secondi prima. Qualche minuto dopo, la squadra di casa raddoppia con una bellissima e pregevole azione: Insigne lancia Mertens; il belga la scarica a Politano che rientra e batte un non irresistibile Pepe Reina con il suo sinistro. Nel secondo tempo, la musica non cambia: la formazione campana continua a distruggere gli avversari soprattutto sul piano del gioco e sigla altri due gol con Insigne e con Mertens (una perla esagerata). Al settantesimo, Ciro Immobile riapre la partita. Poco dopo, Milinkovic-Savic segna il secondo gol dei suoi con una perla su punizione. La partita sembra riaperta, ma Oshimen chiude i giochi con un destro portentoso.

Napoli-Lazio, pagelle e tabellino della partita

Il Napoli sfrutta al meglio l’occasione e sale a quota 63 punti in classifica. Gli azzurri non vogliono assolutamente mollare e soltanto la qualificazione in Champions League può trasformare questa stagione negativa in un qualcosa di buono.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret 6; Di Lorenzo 6.5, Manolas 6 (71′ Rahmani 6) Koulibaly 6.5 Hysaj 6; Fabiàn 6, Bakayoko 6.5; Politano 7.5 (71′ Lozano 6), Zielinski 7.5 (82′ Elmas s.v), Insigne 8; Mertens 6.5 (71′ Oshimen 6.5). All. Gattuso

LAZIO (3-5-2): Reina 5; Marusic 4.5, Acerbi 5, Radu 4.5; Lazzari 5.5, Milinkovic-Savic 5.5 (83′ Akpro s.v), Leiva 5.5 (58′ Cataldi 5.5), Luis Alberto 5.5 (65′ Pereira 5.5), Fares 5.5; Correa 6, Immobile 5 (83′ Muriqi s.v). All. S. Inzaghi (in panchina Farris)

Arbitro: Marco Di Bello

Reti: 7′ Insigne, 12′ Politano, 53′ Insigne, 65′ Mertens, 70′ Immobile, 74′ Milinkovic-Savic, 80′ Oshimen

Ammoniti: Milinkovic-Savic (L), 15′ Manolas (N), 30′ Leiva (L), 42′ Ruiz (N), 45′ Mertens (N), 48′ Immobile (L), 73′ Di Lorenzo (N)

Migliore in campo: Insigne

Nel prossimo turno di campionato, il Napoli sarà ospite del Torino lunedì prossimo alle 18.30 mentre la Lazio (sempre lunedì, ma alle 20.45), sfiderà il Milan.