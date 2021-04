Accadde oggi, 23 Aprile: caricato il primo VIDEO sul sito YouTube

Accadde oggi. Il 23 Aprile è il 113° giorno del calendario gregoriano. Mancano 252 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 23 Aprile è la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, promossa dall’UNESCO a partire dal 1996, con lo scopo di promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e di proteggere la proprietà intellettuale attraverso il copyright.

Si ricorda San Giorgio, per questo in molti stati è festa nazionale essendo la celebrazione del santo patrono: Georgia, Inghilterra, Lituania, Malta e di molti comuni italiani.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

1348 – Fondato in Inghilterra L’Ordine della Giarrettiera

1516 – Prima edizione dell’Orlando furioso di Ludovico Ariosto

1564 – Nasce il drammaturgo inglese William Shakespeare

1597 – Prima rappresentazione de Le allegre comari di Windsor di Shakespeare alla presenza della regina Elisabetta I d’Inghilterra

1616 – Muoiono nello stesso giorno gli scrittori William Shakespeare, Miguel de Cervantes e Garcilaso de la Vega motivo per cui l’UNESCO ha proclamato questo giorno “Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore”

1702 – Anna di Gran Bretagna diviene regina, ultima della dinastia Stuart

1775 – Nasce il pittore inglese William Turner

1850 – Muore il poeta inglese William Wordsworth

1867 – Brevettato lo Zoetrope, precursore del proiettore per il cinema

1935 – Nasce l’attrice italiana Milena Vukotic

1946 – Nasce la mitica Vespa Piaggio

1956 – Elvis Presley tiene il suo primo spettacolo a Las Vegas

1956 – In Italia inaugurata la Corte costituzionale

1968 – Manifestazioni studentesche negli Stati Uniti alla Columbia University contro la Guerra del Vietnam

1977 – Nasce il wrestler americano John Cena

1990 – La Namibia è il 160° Stato membro delle Nazioni Unite ed il 50° del Commonwealth

1994 – Resa pubblica in campo della fisica la scoperta sperimentale del quark top, una particella subatomica

1995 – Nasce la modella Gigi Hadid

2001 – La Intel commercializza il processore Pentium 4

2007 – Muore il primo presidente della Federazione Russa, Boris Eltsin

2005 – Nasce il popolare sito YouTube: il primo video caricato s’intitola Me at the zoo

2018 – Attentato a Toronto