Matrimonio a Prima Vista 6 (SPOILER FINALE) spuntano i figli

Matrimonio a Prima Vista 6, ecco cosa succede dopo fa fine della messa in onda. Record per la trasmissione di Real Time

Matrimonio a Prima Vista è giunto in Italia alla sua sesta edizione e possiamo dire che per quest’ultima ha raggiunto un bel record, la prima e unica coppia ad aver resistito dopo la messa in onda.

Fino a poco tempo fa c’erano Francesca Musci e Stefano Protaggi a detenere lo scettro ma da quando hanno comunicato ufficialmente la fine della loro storia, Francesco Muzzi e Martina Pedaletti formano l’unica coppia, tra tutte le edizioni del programma di Real Time (che trasmette in chiaro e Discovery+ in streaming), che resiste.

I due hanno rilasciato un’intervista a Vanity Fair nella quale hanno descritto come stanno vivendo questi momenti post trasmissione e quali sono i loro progetti. Sembrano felici e complici insieme, anche nei semplici comportamenti. Si accarezzano le mani e si guardano con un’intesa speciale.

“Il programma ci ha aiutato, ma la vita reale è un’altra cosa – ha detto Martina – Io Francesco non l’ho mai vissuto come il Francesco del programma, ma come il Francesco con cui ho fatto un’avventura insieme”. Ed è forse proprio questo che li ha uniti ancora di più. Oggi vivono all’Eur nell’appartamento preso per la convivenza durante le registrazioni del programma e insieme a loro ci sono Penny e Polpetta, i gatti di lei, e Lillo, il gatto di lui.

Matrimonio a Prima vista 6: il futuro di Francesco e Martina

Francesco a Martina hanno le idee chiare sul loro futuro. Matrimonio a Prima vista 6 è stato l’inizio, adesso si continua in autonomia. Sul fronte del lavoro hanno un po’ di incertezze: lui fa il tassista e senza il turismo non è facile andare avanti, lei invece fa la commessa ma non nasconde la preoccupazione.

Ma nei loro piani c’è già qualcosa di chiaro e deciso: a settembre rinnoveranno la loro promessa di matrimonio al mare e appena possibile vorrebbero allargare la famiglia. Francesco e Martina pensano già a dei figli, il che lascia intendere che tra di loro le cose sono veramente serie.

“Lei a un certo punto voleva arrivare al matrimonio incinta – ha spiegato Francesco – Se ci pensiamo, sarebbe il primo bambino di Matrimonio a prima vista, nato anche grazie alla tv”. E fantasticando insieme immaginano già di come sarà divertente quando chiederanno al loro futuro figlio come si siano conosciuti mamma e papà.

Per il momento però i due pensano al matrimonio e poi tutto il resto. Le altre coppie e gli esperti saranno invitati ma anche coloro che definiscono i loro “angeli custodi Luca e Andrea, che continuiamo a ringraziare tutti i giorni”.