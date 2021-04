Isola, abbandono clamoroso: “Il responso del medico è negativo”. Dopo quello che è successo nelle ultime settimane, per Paul Gascoigne è stato inevitabile

Non è una edizione facile dell’Isola dei Famosi questa a cui stiamo assistendo. Sicuramente stiamo parlando di un programma molto sfortunato: lo share sta diminuendo sempre di più e tantissimi concorrenti per un motivo o per un altro, hanno mollato. Elisa Isoardi è stata l’ultima ad aver abbandonato il gioco per essersi fatta male all’occhio, non avrebbe mai voluto ma lì in Honduras i medici le avevano consigliato di rientrare e di lasciare il programma. Così anche per Brando, che è uscito qualche settimana fa dopo aver fatto scoppiare diverse dinamiche.

Isola dei Famosi, Paul Gascoigne lascia definitivamente il gioco

E poi c’è lui, Paul Gascoigne, che settimane fa durante una prova ricompensa si è tuffato in acqua e si è fatto male ad una spalla. Da lì venne portato in ospedale e poi gli fu chiesto di rientrare in gioco, lui aveva accettato ma non è riuscito ad essere molto d’aiuto ai suoi compagni a causa della sua spalla, tant’è vero che la produzione gli aveva anche portato una brandina per poter riposare meglio durante la notte. Purtroppo nessuna accortezza è servita ad aiutare l’uomo a stare meglio e infatti questa sera non era in Palapa insieme al resto dei suoi compagni.

A fine puntata, Ilary si è messa in collegamento con lui e gli ha rivelato che il responso del medico non è positivo e che per questo non potrà rientrare in gioco. Un duro colpo per uno dei concorrenti più amati di questa edizione.