In onore della Giornata mondiale della terra, Nunzia ha condiviso con i suoi 102.000 followers una foto scattata in mezzo alla natura.

La lunga descrizione dell’immagine comincia così: “Fosse per me, camminerei sempre a piedi nudi sul verde“.

La sorridente ex ministra delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo Letta indossa una lunga camicetta dalla fantasia floreale ed un paio di sandali super stilosi: un look in perfetta sintonia con la giornata, il paesaggio e la descrizione del post.

Lo scatto ha avuto più di 3.000 mi piace e quasi 180 commenti, in sole due ore: ai fan è piaciuto molto!

L’inizio della sua storia d’amore con Francesco Boccia: “Mi difendo da sola!”

Nunzia De Girolamo e Francesco Boccia hanno rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui raccontano alcuni dettagli del loro matrimonio e come si sono conosciuti.

Il loro primo incontro avvenne nel 2009, durante un convegno per l’emergenza ‘spazzatura’: l’ex Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nel governo Conte II, voleva difendere Nunzia dagli attacchi mossi da parte del centrosinistra.

Alle sue parole, la De Girolamo rispose così: “Mi difendo da sola“.

Fu proprio da questo bizzarro incontro che nacque l’amore: un amore inizialmente tenuto nascosto e che non si lascia influenzare dalla politica.

Stanchi di nascondersi, i due innamorati decisero successivamente di dire tutto a Silvio Berlusconi, la cui risposta fu la seguente: “Va bene, basta che ti tratti come una regina“.