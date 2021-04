Nunzia De Girolamo camicetta, tacchi e posa esplosiva: che incanto – FOTO

Nunzia De Girolamo sempre molto attiva sui social network: la conduttrice ha condiviso un nuovo e bellissimo scatto su Instagram.

Nunzia De Girolamo è sicuramente la conduttrice del momento. Il programma guidato dalla nativa di Benevento, ‘Ciao Maschio’, ha fatto registrare numeri incredibili nonostante sia trasmesso in seconda serata. Per questo motivo la Rai ha deciso di ampliare la trasmissione con altre cinque puntate. L’ex politica sta riscuotendo un grande successo anche su Instagram: i suoi numeri sul web sono in crescita e i suoi contenuti sono invece da cardiopalma.

Tra scollature, outfit aderenti e tacchi vertiginosi la classe 1975 sta facendo perdere la testa a tutti. I suoi post sono estremamente seducenti e spettacolari. L’ex Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo Letta, anche oggi, ha fatto impazzire tutti pubblicando una fotografia da urlo.

Nunzia De Girolamo incantevole mentre lavora, camicetta e tacchi da urlo

Nunzia, poco fa, ha ammaliato i suoi followers condividendo una fotografia pazzesca. La conduttrice è seduta su un (apparentemente) comodo pouf e stende le sue gambe sulla scrivania. Non si possono non notare gli incredibili tacchi che la 45enne ha ai piedi. Il suo viso è bellissimo come sempre mentre il suo sorriso è raggiante e contagioso.

“Io sto comoda così… tra pc, libri, documenti, agenda, iPad e chi più ne ha più ne metta…. a fine giornata mi metto comoda comoda. Ho letto le vostre richieste, ma domani vi do gli indizi sui prossimi tre ospiti di ‘Ciao Maschio”, si legge in didascalia. Le puntate di ‘Ciao Maschio’ sono state davvero molto interessanti e tutti attendono con trepidazione di conoscere i nomi dei prossimi personaggi che saranno intervistati nel programma.

La De Girolamo, qualche giorno fa, ha stregato tutti i suoi seguaci pubblicando una fotografia stratosferica in cui indossava una giacca decisamente scollata con décolleté in evidenza.