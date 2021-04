Mercedesz ha appena postato un video particolare su Instagram in cui indossa un bikini favoloso con davanzale in primo piano.

Il profilo Instagram della Mercedesz è ricco di scatti strepitosi. La giovane influencer ama postare in reti scatti in cui indossa costumini striminziti, completini da infarto e piazza le sue curve in bella mostra. I suoi contenuti scatenano letteralmente i fans: i suoi seguaci, infatti, commentano sempre con grande entusiasmo.

Memi, anche oggi, ha deliziato la sua platea di followers condividendo un video pazzesco, precisamente un reel. L’Instagram Reels permette agli utenti di creare video divertenti con vari strumenti di montaggio e di effetti: in poche parole, un’alternativa al popolarissimo Tik Tok. Il filmato in questione, seppure breve, ha decisamente lasciato a bocca aperta tutti gli ammiratori e non.

Mercedesz meravigliosa in bikini: davanzale in primo piano

Tutti ormai lo hanno capito: Mercedesz ama follemente il mare e la stagione estiva. “Voglia d’estate. Cosa dareste per essere lì in questo momento ?“, ha scritto questa volta nella didascalia. I suoi post riguardano spesso la bella stagione e la figlia di Eva non smette di dedicare i suoi pensieri ai mesi più caldi dell’anno.

Il video pubblicato oggi è piuttosto breve: le intenzioni della italo-ungherese sono quelle di mostrare un mare bellissimo e cristallino. In realtà, i fan rimangono a bocca aperta dopo i primissimi secondi. Mercedesz, infatti, inquadra sé stessa e piazza il suo davanzale prorompente in primissimo piano. Il bikini da lei indossato fa una grande fatica nel contenere il tutto.

La classe 1991, qualche giorno fa, bloccò Instagram pubblicando una fotografia illegale in cui indossava un costumino a perizoma semplicemente folle. I suoi glutei provocarono diverse emicranie.