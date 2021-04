Caterina Balivo incrocia le gambe e incanta i follower: la FOTO è un sogno

Caterina Balivo non smette di far sognare i fan. Nell’ultimo post pubblicato su Instagram si lascia riprendere in una posa davvero incantevole: arriva una pioggia di like!

Caterina Balivo è una vera dea di bellezza. La giovane conduttrice non smette di far sognare i suoi innumerevoli fan con scatti meravigliosi.

La fama raggiunta dall’ex Miss Italia è incredibile e, senza dubbio, più che meritata. Infatti Caterina, oltre ad essere una delle donne più belle del mondo dello spettacolo italiano, è dotata di un grande carisma e un’invidiabile professionalità.

Il suo sorriso travolgente ha fatto sognare milioni di italiani: a partire dal 1999 quando mosse i primi passi nel mondo dello spettacolo classificandosi terza a Miss Italia, per arrivare agli ultimi successi ottenuti con la conduzione di Detto fatto, Uno Mattina e Vieni da me.

LEGGI ANCHE -> Ilary Blasi, è successo di nuovo. Ancora spianata

Caterina Balivo colpisce ancora: nell’ultima foto è un incanto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Non solo in tv. La showgirl regala grandi emozioni anche sui social. Su Instagram, dove conta oltre un milione di follower, regala scatti stupendi in cui si mostra in svariati contesti.

Dalle scene di vita quotidiana ai dietro le quinti dei suoi ultimi progetti, ogni post accumula migliaia di like e commenti. Nell’ultimo, in particolare, la vediamo appoggiata ad un muretto, con la gamba sollevata, un look sobrio e lo sguardo rivolto verso l’orizzonte.

LEGGI ANCHE -> Caterina Balivo a letto sempre più sensuale: il vestitino sale su e anche la temperatura- FOTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Ma non è finita. Il post è composto da due scatti: nel secondo lo sguardo è rivolto in macchina, quasi a voler sedurre l’osservatore che non può non rimanere incantato dal fascino della conduttrice.

Così Caterina Balivo manda un messaggio di speranza: “Guardando alla nuova settimana che verrà con le nuove aperture” scrive, aggiungendo l’augurio di un buon weekend a tutti i suoi follower.

Cosa ne pensate dell’ultima foto? Noi di Yeslife siamo ammaliati dalla bellezza di Caterina e le facciamo un grosso in bocca al lupo per il futuro!