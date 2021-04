Ieri sera un uomo è stato trovato morto nella sua casa nel Reggiano. Accanto a lui la moglie, ferita gravemente. Un giallo finora senza soluzioni

Tragedia familiare a San Martino in Rio, paese di poco più di 8mila abitanti in provincia di Reggio Emilia. Ieri sera Paolo Eletti, di 58 anni, è stato trovato morto, con ferite alla testa, nella propria abitazione di via Magnanini. Accanto al cadavere c’era la moglie, di 54 anni, in stato d’incoscienza, che riportava diverse ferite da taglio a un braccio.

A trovarli è stato il figlio 33enne della coppia, che da tempo si era trasferito a Modena con la compagna e ieri si era recato a fare visita ai genitori. Nonostante lo stato di shock, l’uomo è riuscito ad allertare i soccorsi. Per il padre non c’era già più nulla da fare, mentre la madre è stata ricoverata d’urgenza, in condizioni gravissime.

LEGGI ANCHE -> 20enne si suicida lanciandosi dal ponte della morte, orrore nella comunità

Uomo trovato morto accanto alla moglie ferita gravemente: è giallo

LEGGI ANCHE -> Disastri aerei, Volo Japan Airlines 123: 520 morti, 4 feriti – VIDEO